Poslednjih nedelja u apotekama je teško naći fiziološki rastvor. Zašto je došlo do nestašice

Ukoliko ovih dana odete u apoteku i potražite jedinstvenu kombinaciju vode i kuhinjske soli, nemojte se iznenaditi ako vam farmaceuti kažu da fiziološki rastvor nemaju ili da ga imaju samo u ampulama.

Od početka godine vlada nestašica fiziološkog rastvora, potvrđuju za „Vreme“ u jednoj apoteci u centru Beograda. Biće ga, kažu, uskoro – takvu informaciju su nedavno dobili od dobavljača.

Da fiziološkog rastvora nema, potvrdila je i kompanija koja ga proizvodi, „Hemofarm”.

Razlog je smanjena isporuka usled privremenog zastoja u proizvodnji, pa je distribucija organizovana prema jasno definisanim prioritetima, pre svega bolnicama, kliničkim centrima i ambulantama, saopštio je „Hemofarm” 6. januara ove godine.

Potpuna stabilizacija snabdevenosti tržišta infuzionim rastvorom očekuje se do kraja meseca.

Do nestašice je došlo nakon što je „Hemofarm” sredinom novembra zbog neispravne ambalaže povukao nekoliko serija fiziološkog rastvora.

Foto: Pixabay/stux Prioritet je snabdevanje bolnica

Šta je povučeno?

Prema podacima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) „Hemofarm” je ove proizvode iz prometa povukao još 11. novembra prošle godine.

Povučene su sve serije lekova Natrii Chloridi infundibile HF inf. 500 ml, Natrii Chl. Inf. Comp. Ringer rast. HF 500 ml i Glucosi infundibile HF 5% inf. ras. 500 ml, proizvedene u periodu od avgusta do oktobra 2025. godine.

„Odluka je doneta nakon primljenih reklamacija sa tržišta na curenje rastvora iz pojedinih infuzionih boca. Kako bi se u potpunosti isključio rizik po bezbednu primenu leka, doneta je odluka o povlačenju“, navodi se, izeđu ostalog, u saopštenju ALIMS-a od 14. novembra 2025. godine.

Šta je fiziološki rastvor?

Fiziološki rastvor je sterilni rastvor soli u vodi, koncentracije 0,9 odsto, što odgovara koncentraciji soli u ljudskom organizmu. Zbog toga je blag prema tkivima i ne izaziva iritaciju.

Najčešće se koristi za čišćenje zapušenog nosa kod beba i dece, ispiranje rana i posekotina, čišćenje kontaktnih sočiva, rehidraciju u slučaju dehidracije, odnosno kao infuzija, kao i za ispiranje očiju.