Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je sve žene koje su se tokom poslednjih šest meseci suočile sa neadekvatnim lekarskim pristupom tokom porođaja da se obrate toj instituciji, kako bi se stvorili uslovi za utvrđivanje odgovornosti za svako nesavesno postupanja prema porodiljama u ginekološko-akušerskim zdravstvenim ustanovama.

„Dok se država bori za svako dete, jer kao društvo starimo, postoje i oni koji koji umesto

da budu nosioci te podrške i iskrene brige za život buduće majke i njenog deteta, čine da

se porođaj pre doživljava kao neprijatno iskustvo nego kao prirodan čin i jedan od

najradosnijih trenutaka u životu žene. Tome se mora stati na put, jer zbog pojedinačnih slučajeva svi plaćaju cenu, i pacijenti i medicinska struka“, poručio je u pisanoj izjavi Pašalić.

On je podsetio da je „pravo na zdravlje u korpusu osnovnih ljudskih prava, ali da iskustvo pokazuje da je ono nedovoljno dostupno u praksi, pri ostvarivanju zdravstvene zaštite“.

Napraviti mehanizam

Zato je „potrebno uspostaviti mehanizme koji bi doprineli tome da građani pre svega znaju koja su njihova prava, kao i kome mogu da se obrate ukoliko smatraju da predviđena lekarska usluga predstavlja njihovo kršenje i poveđava ugroženost po zdravlje“, naglašeno je u saopštenju kancelarije Zaštitnika građana.

Poziv je usledio nakon jučerašnjeg protesta „Poodilište, a ne klanica“ na koji je pozvalo feminističko udruženje „Ženska solidarnost“ protiveći se akušerskom nasilju, posle smrti bebe čija je majka za nasilan porođaj optužila lekara bolnice u Sremskoj Mitrovici M. M. koji je juče tokom dana uhapšen, a tereti se za krivično delo protiv zdravlja ljudi.

Lekari se međusobno štite

Marina Mijatović, advokatica, rekla je za N1 da što se tiče lekara koji je uhapšen povodom slučaja Marice Mihajlović, mnogo toga može da bude urađeno, ali da je pitanje koji će mehanizmi biti iskorišćeni.

„Praksa kaže da uglavnom pred lekarskom komorom dođe do zastarevanja, jer su rokovi kratki – od trenutka kada se desio događaj, vi morate u potpunosti da okončate slučaj pred lekarskom komorom. Ukoliko to ne uradite, dolazi do zastarevanja i pravno su vam ruke vezane“, objasnila je.

Mijatović kaže da postoji solidarnost među lekarima da se oni štite, a da se sa druge strane pacijenti osuđuju što su uopšte pokrenuli postupak.

„Postavlja im se pitanje zašto nisu promenili lekara, ukoliko u njega nisu imali poverenja“, navela je ona.