Porodice žrtava u Duboni i Malom Orašju ostavljene su na cedilu, kako ekonomski tako i psihološki. Tako su ovi, prvenstveno emotivno, ranjeni ljudi dopali šaka medija koji izgleda ne brinu o tome šta bi moglo da im se dogodi

Nije dovoljno što su porodice žrtava stravičnog zločina koji se 2023. dogodio u selima Dubona i Malo Orašje preživele gubitke svojih najmilijih. Sada su ih uhvatili pod svoje i neodgovorni mediji, bez ikakvog osećaja suštinske empatije.

Tako su Večernje novosti objavile razgovor sa jednim od roditelja žrtve iz Mladenovca, u kojem on najavljuje krvnu osvetu ubice svog deteta, a za ovu izjavu bi mogao i krivično da odgovara.

„’ladno bi sutra, da ga puste, on izašao u selo da kupi hleb“, govori otac žrtve. „A ja bih ga, još ‘ladnije, zaklao na traktoru kada bi izašao. Ne zna se šta je luđe.“

On je dodao da bi u toj situaciji od njega i ostalih roditelja napravili ubice i još prokomentarisao:

„Svako od njih nosi nož. Ali svako.“

Voditeljka Novosti je u emisiji, koja inače nosi naziv „Faktor rizika“, rekla da je bitno da se napomene da su roditelji ostali bez svoje dece, a njen sagovornik je još opisao situaciju u kojoj je njegova supruga nosila nož u sudu.

„Nama su na suđenju u Specijalnom sudu, našli ženi nož. Zaboravila je da izvadi nož iz tašne. Ona nosi nož, gde mu bude našla majku – zaklaće je. Hajde sad ti objasni njoj – da je ne zakolje. Šta da joj kažeš? Nemoj da je zakolješ, ona je dobra žena?“

U selima kod Mladenovca, u proleće 2023. godine, Uroš Blažić je ubio devet i ranio 12 ljudi. Apelacioni sud u Beogradu je u junu 2025. potvrdio je kaznu od 20 godina zatvora za Uroša Blažića, koja je tako postala pravosnažna. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe pravosnažno na kaznu zatvora od 20 godina, zbog izvršenja krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teško delo protiv opšte sigurnosti.

Nisu ljudi krivi, već sistem

Iako bi ove izjave mogle da se protumače kao direktna pretnja osuđenom, ali i njegovoj porodici, treba imati u vidu da ih je izrekao otac preminulog momka. Čovek je i sam žrtva. Ipak, ljudi koji se bave novinarstvom bi trebalo da znaju bolje.

Veran Matić, novinar i humanitarac, je u razgovoru za „Vreme“ baš nedavno komentarisao kako je ove ljude država zanemarila, na sve načine – ekonomski, zdravstveno, psihički. On se angažovao da pomogne porodicama žrtava majskih tragedija od pre dve godine.

„Sećam se da smo u jednom trenutku, kada smo shvatili da su žrtve Dubone i Malog Orašja potpuno zapostavljene, Saša (Mirković) i ja odlučili da odemo tamo, na svoju ruku, i pozvao sam kabinet premijerke, kako bih pitao za telefone porodica, a oni su mi rekli ‘mi to nemamo‘“, govori Matić. „Uspeli smo da dođemo do kontakta, odemo tamo, sa inicijalnom idejom da se roditelji ubijene dece iz ‘Ribnikara‘ i iz Dubone i Malog Orašja sretnu, da u tome, kroz zajedničko žalovanje, nađu snagu za iskorak. To se i dogodilo, što je bio jako potresan, katarzičan momenat.“

Do tada nije bio svestan o, kako kaže, kakvom se paklu radi, te kolika je tim ljudima pomoć potrebna.

„Ali to je uopšte slika odnosa prema žrtvama ovde, prema žrtvama iz ratova devedesetih, veteranima… Nepravda je ugrađena u sistem, i to prema najugroženijima. Tako je i sada – majka ubijenog u padu nadstrešnice morala je pre nekoliko dana da napusti zemlju”, rekao je Matić.