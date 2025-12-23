Tužiteljki iz Subotice Aleksandri Stojsavljević nedavno je zapaljen automobil ispred zgrade u kojoj živi. Visoki savet tužilaštva pozvao je kolege da pokažu solidarnost i novčanom uplatom pomognu koleginici

Kako „Vreme“ saznaje, Visoki savet tužilaštva pozvao je kolege da pokažu solidarnost i novčanom uplatom pomognu tužiletljki Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, Aleksandri Stojsavljević kojoj je 10. decembra u ranim jutarnjim časovima zapaljen automobil ispred zgrade u kojoj živi.

Automobil je zapalila grupa okrivljenih i maloletnih lica za koje se osnovano sumnja da su blisko povezani sa okrivljenima koje je Stojsavljević saslušavala prethodnog dana, a kojima se na teret stavlja krivično delo nasilne prirode kojom prilikom su oštećenom nanete telesne povrede.

Dana kada je zapaljen auto, 10. decembra, tužiteljka je trebalo da ispita oštećenog.

Skup podrške tužiteljki Stojsavljević

Ispred zgrade suda Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“ organizovala je, 13. decembra, skup podrške tužiteljki Stojsavljević.

Ona je tada rekla da paljenje njenog automobila ne smatra napadom na imovinu, već direktnim napadom na nju i njenu porodicu.

„To je bio jedan čin zastrašivanja“, izjavila je Stojsavljević.

Kazala je da „takve poruke ne smeju da postanu prihvatljive u jednom pravnom društvu“ i da očekuje brzu i efikasnu reakciju svih nadležnih organa.

Zahvalila je kolegama koje su se okupile ispred zgrade suda da bi joj pružile podršku: „Vaše prisustvo samo mi je dokaz da nisam sama, i da nismo sami, i da zajedno moramo da branimo dostojanstvo naše profesije“.

Tužiteljka Stojsavljević je među potpisnicima pisma kojim se „osuđuje napad Aleksandra Vučića na tužilaštvo“.

