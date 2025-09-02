Niš
Nepoznati mladići sa upaljenom bakljom i motkom napali niške gimnazijalce
Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Stevan Sremac“ svedoči da su u školu došla trojica mladića sa majicama preko lica i da su nosili upaljenu baklju i motku
Uprava PMF-a u Novom Sadu je pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima
Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu optužila je policiju za „fizičko nasilje i primenu hemijskih sredstava“ nad studentima i drugim demonstrantima, tokom protestne šetnje u tom gradu 1. septembra.
Uprava PMF-a u Novom Sadu je u saopštenju pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na „prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima“.
„Kao njihovi profesori, uvek ćemo čvrsto stajati uz naše studente, koji mirnim putem izražavaju protest kojim zahtevaju odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu“, navedeno je.
„Takođe, nećemo nikada reagovati silom prema našim studentima, oni su uvek bili i ostaće naše mlade kolege sa kojima sarađujemo u interesu obrazovanja i opšteg društvenog interesa“, saopštila je Uprava novosadskog PMF-a.
MUP: Policija „profesionalno i blagovremeno“ reagovala
Do incindenata u Novom Sadu došlo je nakon protestne šetnje, u blizini univerzitetskog kampusa, gde je smeštena većina fakulteta.
Nakon sto je skup u Novom Sadu završen, deo demonstranata otišao je do Fakulteta za fizičko vaspitanje u tom gradu, gde su pravili buku.
Desetine pripadnika Žandarmerije, koji su stajali ispred zgrade fakulteta, ubrzo su krenuli da ih potiskuju ka kampusu.
Studenti u blokadi su ih u objavama na društvenim mrežama optužili za prekomernu silu bez razloga i prebijanje demonstranata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa druge strane, tvrdi da je policija „profesionalno i blagovremeno“ reagovala u skladu sa zakonom, te da je više demonstranata u Novom Sadu bacalo pirotehnička sredstva i različite predmete na pripadnike policije. Uhapšene su tri osobe.
Dužnost vršioca dužnosti dekana FDU trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković
Ime Dragana Vasiljevića, direktora policije, poslednjih meseci često je u medijima – od brojanja ljudi na skupovima do izveštaja o incidentima na protestima. Ali šta zaista spada u njegove nadležnosti, a gde počinje politički uticaj?
Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“
Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu
