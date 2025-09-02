Uprava PMF-a u Novom Sadu je pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima

Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu optužila je policiju za „fizičko nasilje i primenu hemijskih sredstava“ nad studentima i drugim demonstrantima, tokom protestne šetnje u tom gradu 1. septembra.

Uprava PMF-a u Novom Sadu je u saopštenju pozvala na očuvanje autonomije univerziteta i na „prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima“.

„Kao njihovi profesori, uvek ćemo čvrsto stajati uz naše studente, koji mirnim putem izražavaju protest kojim zahtevaju odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu“, navedeno je.

„Takođe, nećemo nikada reagovati silom prema našim studentima, oni su uvek bili i ostaće naše mlade kolege sa kojima sarađujemo u interesu obrazovanja i opšteg društvenog interesa“, saopštila je Uprava novosadskog PMF-a.

MUP: Policija „profesionalno i blagovremeno“ reagovala

Do incindenata u Novom Sadu došlo je nakon protestne šetnje, u blizini univerzitetskog kampusa, gde je smeštena većina fakulteta.

Nakon sto je skup u Novom Sadu završen, deo demonstranata otišao je do Fakulteta za fizičko vaspitanje u tom gradu, gde su pravili buku.

Desetine pripadnika Žandarmerije, koji su stajali ispred zgrade fakulteta, ubrzo su krenuli da ih potiskuju ka kampusu.

Studenti u blokadi su ih u objavama na društvenim mrežama optužili za prekomernu silu bez razloga i prebijanje demonstranata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa druge strane, tvrdi da je policija „profesionalno i blagovremeno“ reagovala u skladu sa zakonom, te da je više demonstranata u Novom Sadu bacalo pirotehnička sredstva i različite predmete na pripadnike policije. Uhapšene su tri osobe.