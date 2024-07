Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević izjavio je da danas počinje upis u srednje škole, kao i da najveće interesovanje vlada za obrazovnim profilima medicinske struke, pre svega u unutrašnjosti Srbije. On je za rekao da su u Beogradu i Novom Sadu najtraženije gimnazije.

On je objasnio i da učenici mogu da se upišu neposredno u srednjim školama i da predaju svoja dokumenta danas i sutra od 8 do 15 časa, a elektronskim putem, preko Portala „Moja srednja škola“ mogu to da obave do 6. jula.

„Za ispunjenost zdravstvenih zahteva je uslov za upis na određene obrazovne profile, a lekarsko uverenje je nepohodan dokument koji se prilikom upisa prilaže. Ukoliko učenik ima lekarsko uverenje u papirnoj formi koje se razlikuje od statusa na Portalu Moja srednja škola, potrebno je da upis izvrši u srednjoj školi gde je raspoređen, u terminima kada je to predviđeno“, rekao je Blagojević, prenosi Tanjug.

Prema njegovim rečima, u prvom krugu je raspodeljeno nešto više od 59.000 mesta od 64.000 koliko je učenika polagalo završni ispit.

„Učenici koju su neraspoređeni, to je negde oko 1.500 mogu da podnesu liste opredeljenja danas preko Portala, odnosno u svojim osnovnim školama da bi mogli da konkurišu na prestala mesta“, rekao je Blagojević.

Poražavajući rezultati upisa u odeljenja za računarstvo i informatiku

Međutim, kako list Danas navodi, skoro trećina mesta u odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u Srbiji ostala su prazna nakon raspodele u prvom upisnom krugu, a poluprazna su i odeljenja u beogradskim gimnazijama koje do ove godine nisu imale problem da popune planirane upisne kvote.

Ovakvim rezultatom zatečeni su brojni direktori gimnazija, ali, kako se nezvanično saznaje, i sama prosvetna vlast treba da odluči šta će biti sa odeljenjima u kojima je raspoređeno manje od 10 učenika, što je zakonski minimum za formiranje odeljenja.

Više direktora gimnazija koje su kontaktirali novinari ovog lista nisu bili raspoloženi za zvanične izjave. Nezvanično, jedan od njih iznosi podatak da je za nivou Srbije ove godine smanjeno interesovanje za IT odeljenja za 15 odsto, a u Beogradu za oko pet odsto, dok polovina od ukupnog broja izašlih na prijemni ispit nije uspela da ga položi. I oni koji su to uspeli pokazali su u proseku lošije rezultate, pa je u mnogim školama značajno niži donji prag nego lane.

Ranije objavljeni podaci pokazuju da je od oko 1.900 prijavljenih, prijemni ispit za IT odeljenja položilo 917 đaka, a planirani broj mesta za upis je u međuvremenu smanjen i sveden na 940. Od tog broja slobodno je 303 mesta na nivou cele Srbije.

Direktor Zemunske gimnazije Miloš Bjelanović kaže da je već na prijemnom ispitu, održanom u dve beogradske gimnazije, bilo jasno da je manje prijavljenih nego lane.

„Ranijih godina za upis u IT odeljenja u beogradskim gimnazijama je bilo oko 750 do 770 prijavljenih, ove godine oko 610. Deca su se ciljano opredeljivala za Prvu, Devetu i Treću gimnaziju, i te škole su navodili u listu želja, tako da pretpostavljam da među učenicima koji su nakon prvog kruga ostali neraspoređeni ima i đaka koji su položili prijemni za IT odeljenja, a ostali su bez mesta. Videćemo šta će se dešavati nakon drugog kruga raspodele“, kaže Bjelanović.

On navodi da je u Zemunskoj gimnaziji od 20 planiranih mesta za upis ostalo slobodno osam, što se prvi put dogodilo otkad su uveli IT odeljenje.

Izvor: Tanjug, Danas