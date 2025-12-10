Pucnjava u kafiću „Angelino" na Vračaru, u kojoj je ranjen vlasnik objekta, poslednja je u nizu oružanih obračuna u Beogradu za nepunih mesec dana

U kafiću na Vračaru danas oko 12.15 sati iz vetrenog oružja je u obe noge ranjen vlasnik kafića „Angelino“ Vuk Bajrušević. Prevezen je u Urgentni centar.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno se traga za osumnjičenim.

Navodno, napadač je peške pobegao sa mesta pucnjave.

Kako je „Blic“ objavio, Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane – Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen i bliski saradnik Marka Miloševića, sina nekadašnjeg predsednika Srbije. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Inače, ovo je četvrta pucnjava u Beogradu za nepunih mesec dana.

Hronologija pucnjava u Beogradu u poslednjih mesec dana

Podsetimo, 16. novembra, na Kanarevom brdu je upucan mladić U.R. (24), dok je prilazio svom automobilu parkiranom u Vukasovićevoj ulici broj 50 u Rakovici.

On je u teškom stanju prebačen u Urgentni centar.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je imao periku, a mladića je upucao iz neposredne blizine. Ispalio je više metaka, a dva hica su U. R. pogodila u grudi. Kako su preneli mediji ovaj mladić je odranije poznat policiji. Naime, kako se nezvanično saznaje, U. R. ima dosije za prinudu i nanošenje lakih telesnih povreda.

Oružani obračun koji je obeležio prethodni mesec se dogodio u subotu, 22. novembra na Novom Beogradu, kada je ubijen Tadija Pantić (23), vođa navijača Partizana iz Zemuna.

Navodno, on je krenuo na sastanak kada je ubica izrešetao sa najmanje pet hitaca. Nakon toga, ubica je sa saučesnikom pobegao na motoru u nepoznatom pravcu i policija traga za njima.

Beogradski mediji su objavili, pozivajući se na izvore iz istrage, Pantić živi nedaleko od mesta ubistva, a navodno je trebalo da se sastane sa prijateljem. Sumnja se da je u jednom trenutku primetio ubicu i probao da mu pobegne.

„Išao je stazom između zgrada, pokušavajući da mu pobegne. Ubica ga je, međutim, sustigao i iza trafike i kladionice izrešetao sa nekoliko hitaca, a potom se dao u beg“, tvrdili su svedoci ovog ubistva.

Nakon toga, 6. decembra, u novobeogradskom restoranu Durmitor je upucan navijač Partizana N.K. (30), koji je bio u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg.

Kako je saopšteno posle punjave, ranjeni mladić je odmah primljen u bolnicu gde je operisan. Trenutno se nalazi u šok sobi u veoma teškom stanju.

Kako je Blic objavio, očevidac pucnjave u restoranu ispričao je da je muškarac sa kapuljačom prišao stolu za kojim su sedeli N.K. i Nenad Alajbegović.

„Gledao je u telefon, a onda zastao izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca“, ispričao je očevidac.

Dodao je da je napadač stajao oko 45 sekundi iznad njih, a kada se N.K. okrenuo i pogledao ga, napadač je ispalio rafal.