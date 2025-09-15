U bolnici u kojoj se leče i deca obolela od raka, i dalje nema bezbedne vode. Kada će je biti, zasad se ne zna

Već četiri meseca pacijenti Instituta za majku i dete u Beogradu, nemaju pristup bezbednoj vodi za piće i ličnu higijenu zbog prisustva opasne bakterije legionele u vodovodnom sistemu.

Uprkos tvrdnjama da je problem rešen, zabrane i dalje traju, a nadležne institucije ne daju jasne odgovore o preduzetim merama, bezbednosti pacijenata i rokovima za dalju sanaciju, piše N1.

Upotreba vode u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ dozvoljena je isključivo u tehničke svrhe – konkretno, hladna voda se može koristiti samo za ispiranje WC šolje. Ukoliko majke žele da okupaju decu, vodu moraju prethodno zagrejati na šporetu. Ista situacija važi i za Roditeljsku kuću, gde borave deca koja se leče od malignih i drugih retkih bolesti.

Ovako čitateljka N1 ukratko opisuje uslove u jednoj od najvažnijih dečjih zdravstvenih ustanova u zemlji.

Sve to uprkos informacijama koje je objavio RTS, a prenoseći Gradski zavod za javno zdravlje, da je od 16. jula u Institutu voda, kako su naveli, bezbedna za piće.

Ipak, roditelji dece koja se tamo leče kažu da to nije slučaj. Kupuju vodu za piće, na pojedinim odeljenjima greju u loncima, kuvalima kako bi okupali decu. I u Roditeljskoj kući.

Zašto je ograničena upotreba vode?

Ograničenja u upotrebi vode, kako tople tako i hladne, uvedena su nakon što je u vodovodnom sistemu Instituta otkrivena bakterija legionela.

Ova bakterija može izazvati ozbiljne upale pluća, pa čak i smrtni ishod, upozorila je ranije za N1 dr Eleonora Gvozdenović, specijalistkinja za infektivne bolesti.

Jedno dete se, kako je potvrđeno u julu, zarazilo legionelozom koju izaziva bakterija legionela.

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda za N1 navode da problem traje mesecima – od 29. aprila 2025. godine. Tada je i, kako navode iz zavoda, utvrđeno oboljenje detetu i obavljeno uzorkovanje vode i briseva sa ciljem utvrđivanja postojanja bakterije.

„Prisustvo legionele je utvrđeno u jednom delu sistema za toplu vodu Instituta za majku i dete, na osnovu čega su date i sprovode se higijensko-epidemiološke mere. Ove mere su, između ostalog, obuhvatale zabranu upotrebe tople vode, u periodu sprovođenja korektivnih mera (pasterizacije i hemijske dezinfekcije)”, navedeno je iz Gradskog zavoda.

Higijenska dezinsekcija

Takođe je u odgovoru za N1 navedeno da je Zavod za biocide i medicinsku ekologiju izvršio hemijsku dezinsekciju. Iako je, kako je navedeno, dezinsekcija izvršena, zabrana upotrebe tople vode u određenim delovima zgrade je i dalje na snazi u odeljenjima gde borave „posebno osetljive grupe pacijenata” zbog „potrebe sprovođenja dodatnih korektivnih i prventivnih mera”.

Prema pisanju Nove ekonomije u julu, dezinsekcija je trebalo da obuhvati dva bojlerska sistema – jedan koji snabdeva deo Instituta od suterena do sedmog sprata i drugi koji pokriva deo od osmog do 13. sprata, kao i Roditeljsku kuću i lekarske apartmane. Kakva je situacija sa Roditeljskom kućom, gde borave najosetljiviji pacijenti, Institut nije odgovorio.

„Na pomenutim odeljenjima je u toku obezbeđivanje uslova za dodatni tretman vode, koji bi trebalo da osigura bezbednost vode i za ovu grupu pacijenata, što će biti predmet provere nakon njegove primene”, navedeno je iz Zavoda.

„Vreme” je takođe uputilo pitanja Institutu za majku i dete, Batutu, Ministarstvu zdravlja i Gradskom zavodu za javno zdravlje, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Izvor: N1