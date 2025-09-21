Beogradski zborovi će u okviru akcije „Šetnja ljubavi“ obići fakultete i studentima uručiti simbolične poklone kao znak zahvalnosti za njihovu dosadašnju podršku. U isto vreme, novosadski zborovi najavljuju šetnju do zatvora na Klisi u znak solidarnosti sa političkim zatvorenicima u Srbiji

Zbor Palilula centar, u saradnji sa drugim beogradskim zborovima, organizovaće u nedelju (21. septembar) akciju zahvalnosti studentima, koja će početi u 16 sati kod Pravnog fakulteta u Beogradu, dok su u Novom Sadu zborovi građana pozvali na protestnu šetnju do zatvora na Klisi.

U okviru akcije nazvane „Šetnja ljubavi“, planirano je da beogradski zborovi posete fakultete na opštini Palilula, prenosi FoNet.

Zborovi će izraziti zahvalnost studentima za sve što su učinili u prethodnih deset meseci i podeliće simbolične poklone, navedeno je u saopštenju.

Zborovi građana Novog Sada organizovaće protestnu šetnju do zatvora na Klisi, a namenili su je svim političkim zatvorenicima u Srbiji.

Okupljanje za šetnju do zatvora na Klisi „Za sve političke zatvorenike u Srbiji“ počeće u 16.30 sati kod Železničke stanice, gde je od padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Izvor: FoNet