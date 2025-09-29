Tužiteljku Bojanu Savović prijavili su glavni tužilac Nenad Stefanović i njegov zamenik Miodrag Marković zbog toga što se ona navodno „nije ophodila s uvažavanjem i poštovanjem“ prema Markoviću

Disciplinska komisija Visokog saveta tužilaštva raspravljala je u ponedeljak o tome da li će pokrenuti disciplinski postupak protiv tužiteljke Bojane Savović.

Glavni tužilac Nenad Stefanović i njegov zamenik Miodrag Marković podneli su prijavu protiv Savović zato što se ona tokom jedne rasprave „nije ophodila s uvažavanjem i poštovanjem“ prema Markoviću.

Sporni “privatni i neformalni razgovor”, kako kaže Savović, odigrao se u jednoj kancelariji u Palati pravde pre dve godine.

“Ne damo Bojanu”

Nakon završene rasprave nju su ispred zgrade Visokog saveta tužilaštva građani dočekali ovacijama, uzvicima „Ne damo Bojanu“ i aplauzom.

„Ovo je jedan od načina da se lomi kičma pravosuđu koje se diže. Neminovno se vidi da se naše pravosuđe budi, ovo nema veze sa mnom, oni znaju da mene ne mogu da zastraše, spremna sam na mnogo veće žrtve od jednog disciplinskog postupka. Ovo je pokušaj da se zastraše kolege, ali, verujte mi, neće uspeti“, rekla je ona.

Pravni zastupnik Savović, advokat Zdenko Tomanović, zahvalio je građanima zato što brane „ugled i profesionalni i lični integritet“ tužiteljke Savović, i zbog toga što su „prepoznali da je nosilac tog integriteta među javnim tužiocima Bojana Savović i svi oni koji su izlioženi odmazdi samo zato što se opredelili da istraju u verovanju u pravnu državu, vladavinu prava i postojanje morala“.

„Ugled se nalazi pred vama, a ne kod onih koji prijavljuju i optužuju Bojanu da kvari njihov ugled“, poručio je Tomanović građanima.

Istakao je da je disciplinska prijava protiv Savović „odmazda i osveta generatora antiprava, protiv onih koji ne odustaju od primene zakona i Ustava, smatrajući da je obaveza tužioca da svojim kolegama kažu da su zakletvu položili Ustavu i zakonu, a ne političkim centrima moći koji su nisu samo izvor destrukcije i stanja u društvu, već i nosioci tog antiprava“.

„Ceo postupak je pokazao apsurd, da vi vodite postupak protiv Bojane Savović, zato što je u zatvorenom krugu, u kancelariji u razgovoru sa svojim kolegom njemu skrenula pažnju da mora da se ponaša u skladu sa najvišim standardima profesionalne i moralne obaveze“, naveo je Tomanović.

Savović je rekla da će tužiocu Markoviću koji je protiv nje podneo prijavi, ali svim drugim kolegama koji krše etičke kodekse i zakon nastaviti da ukazuje da to ne smeju da rade.