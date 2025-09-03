„Ova priča je u suštini priča o zarobljenoj državi i o državi u kojoj ne postoje nezavisne institucije. Da Služba unutrašnje kontrole unutar policije funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše, ona bi morala da utvrdi da li je primena policijskih ovlašćenja bila opravdana i da o tome u jednom izveštaju obavesti javnost“, kaže javni tužilac Goran Ilić o intervenciji policije ispred DIF-a u Novom Sadu

Javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić izjavio je u utorak uveče (2. septembar) da slučaj intervencije policije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu u ponedeljak ujutru pokazuje problem zarobljenih institucija u Srbiji.

On je za Insajder TV rekao da bi Služba unutrašnje kontrole policije, Zaštitnik građana i tužilaštvo morali da ispitaju da li je došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja, ali nedostatak nezavisnosti i nepristrasnosti institucija sprečava efikasnu kontrolu rada policije.

MUP je saopštio da su policajci u Novom Sadu reagovali jer je okupljena grupa ljudi „imala nameru“ da nasilno uđe u prostorije Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (DIF).

„Ova priča je u suštini priča o zarobljenoj državi i o državi u kojoj ne postoje nezavisne institucije. Da Služba unutrašnje kontrole unutar policije funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše, ona bi morala da utvrdi da li je primena policijskih ovlašćenja bila opravdana i da o tome u jednom izveštaju obavesti javnost“, kazao je Ilić.

On je dodao da Služba može da postupa po sopstvenoj inicijativi, na osnovu prijava građana ili na osnovu bilo kakve dojave ili saznanja o tome da je došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja, ali i da Služba unutrašnje kontrole nije jedini način kontrole rada policije.

„Postoji i spoljašnja kontrola kroz odgovarajući odbor Narodne skupštine – Odbor za bezbednost, koji bi takođe trebalo da kontroliše zakonitost postupanja policije. Takođe, imate nezavisne institucije, pre svega zaštitnika građana. I Javno tužilaštvo spada u te eksterne organe, organe eksternog nadzora, ali u situaciji kada postoji sumnja da je izvršeno neko krivično delo“, naveo je on.

Tužilaštvo mora da reaguje

Troje studenata javno je otužilo pripadnike Jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti (JZO) da su ih nakon protesta sredinom avgusta priveli u garažu Vlade Srbije u Beogradu, pretili im, tukli ih, lomili im telefone.

Studentkinja Nikolina Sinđelić izašla je u javnost i optužila komandanta te jedinice Marka Krička da joj je pretio silovanjem, prenosi N1.

Tužilaštvo u ovom slučaju nije reagovalo na javne optužbe, već su studenti podneli krivičnu prijavu.

Ilić je rekao da „tužilaštvo treba i mora da reaguje kada do njega dođe saznanje da je izvršeno krivično delo. Naravno, to saznanje mora da bude kredibilno i ozbiljno. Ne može tužilaštvo da reaguje na svaku dojavu, svaki glas ili famu da je izvršeno krivično delo. Ja mislim da nije tu poenta da li je tužilaštvo reagovalo ili su studenti podneli krivičnu prijavu. Suština je kakav će biti ishod postupka“, kazao je on.

Kazao je da se odluka tužilaštva zasniva na dokazima, ali da tužilaštvo najčešće nije spremno da u tim predmetima postupa na pravičan, efikasan i ispravan način.

„Ali u svakom slučaju, ako postoji ikakva zakonom utemeljena sumnja da su ti ljudi zloupotrebili policijska ovlašćenja, protiv njih treba pokrenuti postupak za krivično delo zlostavljanja“, rekao je on.

Niko nije odgovarao jer je sprovodio odluku Vlade

Ilić je govorio i o krivičnim postupcima i istrazi koja se vodi u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

,,Kada je u pitanju ovaj poslednji predmet, smrtni skok će biti javnog tužilaštva da li će uspeti da dokaže da u situaciji kada Vlada naloži pojedincu da donese neku odluku, da zaključi nekakav Ugovor, da li je odgovoran taj pojedinac, ili je odgovornost mnogo šira“, rekao je javni tužilac.

On je istakao da pred tužilaštvom stoji niz izazova.

„Jedni se tiču tih neprestanih pritisaka sa kojima se suočava Tužilaštvo za organizovani kriminal kroz brojne objave pro-Vladinih tabloida ili nekih kreiranih kampanja putem društvenih mreža. A s druge strane, moram da kažem da naša sudska praksa ne poznaje slučaj da je neko odgovarao zato što je sprovodio odluku Vlade“, rekao je Ilić.

Goran Ilić je jedini tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva koji je u aprilu potpisao saopštenje koje je podržalo više od 500 sudija i tužilaca.

U tom dokumentu navodi se da su izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojim je najavio da će lično podneti prijavu protiv javnog tužioca „eklatantno ometanje javnog tužioca u vršenju tužilačke funkcije, i samim tim predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela Ometanje pravde“.

Izvori: Insajder/N1