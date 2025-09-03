Beogradski univerzitet

03.septembar 2025. I.M.

Radonjić: Puč na Medicinskom fakultetu

Dekanka Medicinskog fakulteta Tatjana Simić smenjena je bez predloga Naučno-nastavnog veća, što po mišljenju profesora Ognjena Radonjića predstavlja urušavanje autonomije Univerziteta u Beogradu