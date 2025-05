Na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu u četvrtak (22. maj) izglasan je početak onlajn nastave, pisalo je „Vreme”. Takav stav zauzelo je i Nastavno-naučno veće (NNV) Arhitektonskog fakulteta, preneo je portal „Danas”.

Ranije je na hitnoj vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka, odlučeno da se sa nadoknadom nastave počne od ponedeljka 19. maja, sa „asinhronim modelom nastave, koji podrazumeva da nastavnici i saradnici objavljuju materijale onlajn i da budu dostupni u terminu konsultacije“.

Zato su se studenti FON-a u blokadi okupili u četvrtak (22. maj) ispred zgrade fakulteta kada je održana sednica NNV. „Podržimo naše profesore da donesu ispravnu odluku i pokažu da čvrsto stoje uz svoje studente“, poručili su studenti FON-a na društvenim mrežama.

Onlajn nastava je izglasana i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Međutim šta podrazumeva onlajn nastava?

Profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu Vladimir Obradović za „Vreme” kaže da se ne može reći da je počela onlajn nastava i da oni za sada primenjuju „asinhroni model nastave”.

„Za sada nema ni ispita ni kolokvijuma niti je nekakva odluka na tu temu donošena i, nadam se da neće ni biti donošena bez dogovora sa studentima“, objašnjava Obradović.

Dodaje da sada svi traže neki modalitet kako nastaviti dalje, međutim u svemu tome, kaže on, ključna reč je jedinstvo – „kakav god ishod da bude on mora da bude rezultat dogovora i zajedničkog stava. Jednostrane odluke sigurno neće dovesti do poboljšanja situacije tako da fakulteti koji bi doneli neke odluke, a bez dogovora sa studentima ne mogu se nadati nekom uspehu u realizaciji tih odluka“.

Šta kažu studenti?

Studenti Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu koji su prisustvovali sednici NNV za „Vreme“ kažu da je na prvoj tački dnevnog reda izglasano da će biti onlajn predavanja, ali da se zbog bezbednosti neće videti ko je prisutan. Dodatno, uvešće i konsultacije.

„Druga tačka dnevnog reda je bila izglasavanje kalendara nastave“, ukazuju oni.

Dodaju da je na sednici NNV bilo reči da će se vežbe održati u prostorijama laboratorija kada se za to stvore uslovi.

„Kada je bilo priče o ispitnom roku to su ostavili za kraj jer ne mogu da organizuju rok i da se dovedu u iskušenje da ispiti budu fizički blokirani. Onlajn nastava bi trebalo da počne od petka (23. maj)“, navode studenti za „Vreme“.

Profesor Obradović kaže da je situacija i dalje neizvesna. „Prvo nije isti stav studenata na beogradskom univerzitetu u odnosu na druge univerzitete u Srbiji. Svakako da se vidi da nema jedinstvenog stava po tom pitanju. Podvlačim da je za spas srpskih univerziteta ključno jedinstvo u ovom trenutku jer jedan je aspekt studentskih blokada i protesta, a drugi je konstantna namera vlasti da razori državne univerzitete i visoko obrazovanje i prevede to u privatne ruke“, zaključuje Obradović.