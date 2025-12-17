Redakcije nedeljnika „Vreme“ i dnevnog lista „Danas“ posetili su studenti treće i četvrte godine sportskog novinarstva Fakulteta za sport

Studenti treće i četvrte godine sportskog novinarstva Fakulteta za sport posetili su redakcije nedeljnika „Vreme“ i dnevnog lista „Danas“.

Treću godinu primio je u Vremenu glavni urednik Filip Švarm koji je studente i studentkinje upoznao s istorijatom tog nedeljnika koji je već 35 godina u vlasništvu grupe novinara, organizacijom rada i dao savete budućim kolegama za uspešno i kvalitetno bavljenje novinarstvom.

„Da biste radili u jednom nedeljniku, neophodno je dosta čitate i knjige i druge medije, da budete dobro informisani. Prednost rada u nedeljniku je što ne morate da idete na konferencije za novinare, ali i to što postanete prepoznatljivi po imenu i prezimenu“, poručio je Švarm studentkinjama i studentima.

Studenti treće i četvrte godine sportskog novinarstva potom su bili u poseti i dnevnom listu Danas, koji prema monitorinzima Saveta za štampu ima najmanje prekršaja Kodeksa novinara i novinarki Srbije.

Glavni i odgovorni urednik Danasa Dragoljub Petrović ispričao je studentima Fakulteta za sport istorijat lista, a izvršni urednik štampanog izdanja Aleksandar Roknić objasnio je kako funkcionišu jedne novine na dnevnom nivou.

„Kada ste kritički mediji, zamerke imaju i vlast i opozcija. Opozicija smatra da ako kritikujete vlast da ste s njihove strane, što nije tako i onda se žale i oni kada ih kritikujemo. S druge strane, vlast ima naredbu da ne daje izjave i informacije medijima kao što smo mi, pa tako u poslednjih nekoliko godina retko kada imamo drugu stranu, iako se trudimo da imamo uvek dve strane“, objasnio je Petrović.

Studente je interesovalo i šta će biti s United Media, u okviru koje posluje Danas, ali i kako radi čuveni karikaturista tog lista Predrag Koraksić Koraks.

