Organizatori Ekološkog kampa poručili studentima i profesorima da nisu dobrodošli, što je izazvalo negodovanje i optužbe za politički pritisak

Studenti koji blokiraju Biološki i Geografski fakultet u Beogradu objavili su da im je komunalno preduzeće Zelenilo Beograd otkazalo učešće na Ekološkom kampu, uz obrazloženje da studenti i profesori Univerziteta u Beogradu nisu dobrodošli na kamp.

Studenti su naveli da je Ekološki kamp trebalo da bude održan početkom oktobra, kao deo obaveznog terenskog rada, ali i prilika da studenti nadoknade propušteni rad na terenu.

„Kamp postoji dugi niz godina, a saradnja organizatora sa našim fakultetima bila je uvek odlična. Sada je stiglo naređenje da poseta mora biti otkazana, i to bez ikakvog razumnog razloga“, naveli su studenti u zajedničkom saopštenju na Instagramu.

Prema njihovoj oceni, ta odluka je samo još jedan u nizu pritisaka aktuelnog režima na studente i profesore Univerziteta u Beogradu, koji se godinama ubraja u najbolje univerzitete u regionu i šire.

View this post on Instagram A post shared by Studenti u blokadi Geografskog fakulteta (@blokada.gef)

Ta odluka nije samo uvreda studenata i profesora, već i jasna poruka da se znanje, nauka i kritičko mišljenje žele isključiti iz procesa očuvanja prirode i javnog dobra, navedeno je u objavi.

Studenti Geografskog i Biološkog fakulteta zahtevaju da se odluka o zabrani učešča na Ekolopškom kampu odmah povuče, da Zelenilo Beograd i nadležne institucije javno objasne razloge za tu odluku i da se garantuje slobodno i nesmetano uključivanje akademske zajednice u procesu obrazovanja, istraživanja i očuvanja prirodnih dobara.

Ako danas nismo dobrodošli na terenu, hoćemo li sutra biti nepoželjni i u učinonicama, laboratorijama, institucijama, pa čak i u sopstvenom gradu, upitali su studenti Biološkog i Geografskog fakulteta.

Izvor: FoNet