Studenti u blokadi novosadskih fakulteta najavili su protest za 17. januar, a skup će biti održan na Trgu slobode.

Na skupu će, prema najavama studenata, svi moći da uživo vide „prve plodove“ onoga za šta su se studenti zajedno sa građanima borili proteklih meseci i na koji način će studenti dalje delovati, piše portal Nova.

Studenti u blokadi završili su 2025. godinu akcijom „Raspiši pobedu“, kada su 28. decembra prikupili 400.000 potpisa građana za samo jedan dan.

Iako im je mnogo ranije bilo jasno da imaju veliku podršku naroda, taj 28. decembar samo je učvrstio njihova uverenja.

Zbog toga su studenti iz Novog Sada odlučili da organizuju veliki protest u svom gradu, kako bi građanima pokazali prve plodove onoga za šta su se zajedno sa njima borili.

„Jasno je da imamo podršku naroda, pa je vreme da to i opravdamo. Vreme je da građani saznaju šta pobeda znači. Odgovornost. To je reč koja definiše zahteve studenata. Jasno smo dokazali da je Srbija država u kojoj je korupcija duboko ukorenjena svim sferama društva. Pravosuđe je zarobljeno, javni funkcioneri ne odgovaraju za kršenje ljudskih prava, a političari i biznismeni se bogate, dok se narod nalazi ispod nadstrešnice. Studenti imaju rešenje“, kažu studenti za portal Nova.

Studenti poručuju da imaju konkretne mehanizme koji direktno dovode do odgovornosti za one koji svakodnevno zloupotrebljavaju svoje položaje, kako bi kršili zakon.

„Predstavićemo neke od tih mehanizama na našem skupu koji su organizovali studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu. Svi koji dođu na naš skup imaće priliku da uživo vide prve plodove onoga za šta su se borili zajedno sa studentima svih ovih meseci i na koji način će studenti dalje delovati“, poručili su studenti.

