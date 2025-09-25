„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu

Studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu napustili su u četvrtak zgradu Rektorata koju su držali u blokadi više od deset meseci.

Odluku su doneli na plenumu pošto su u sredu u zgradu ušli rektor i zaposleni, kao i pripadnici obezbeđenja koji su presekli lanac na ulaznim vratima Rektorata i zaključali studente u blokadi.

„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo. Mi ćemo osnovati studentsku organizaciju u okviru FILUM-a koja se zove ‘Smena’ i borba se nastavlja“, naveli su studenti, a prenosi N1.

Policija je u četvrtak ujutro nakratko ušla u Rektorat kako bi zaposlenima omogućila da uđu u zgradu što su studenti u blokadi osudili kao „narušavanje autonomije“ Univerziteta.

„Mi više nemamo, niti možemo uspostaviti kontrolu nad zgradom Rektorata“, rekla je jedna od studentkinja u obraćanju ispred Rektorata.

Studenti su zahvalili građanima koji su noć proveli ispred Rektorata u Kragujevcu.

„Gore glave ljudi, nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti i najavili da će stvari koje su ostavili u Rektoratu, poput ćebadi, posteljine i hrane, donirati u humanitarne svrhe.