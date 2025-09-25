Hronika
N1: Iz policije u Doljevcu nestalo više od 500 komada oružja
U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja. Navodno je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva
„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu
Studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu napustili su u četvrtak zgradu Rektorata koju su držali u blokadi više od deset meseci.
Odluku su doneli na plenumu pošto su u sredu u zgradu ušli rektor i zaposleni, kao i pripadnici obezbeđenja koji su presekli lanac na ulaznim vratima Rektorata i zaključali studente u blokadi.
„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo. Mi ćemo osnovati studentsku organizaciju u okviru FILUM-a koja se zove ‘Smena’ i borba se nastavlja“, naveli su studenti, a prenosi N1.
Policija je u četvrtak ujutro nakratko ušla u Rektorat kako bi zaposlenima omogućila da uđu u zgradu što su studenti u blokadi osudili kao „narušavanje autonomije“ Univerziteta.
„Mi više nemamo, niti možemo uspostaviti kontrolu nad zgradom Rektorata“, rekla je jedna od studentkinja u obraćanju ispred Rektorata.
Studenti su zahvalili građanima koji su noć proveli ispred Rektorata u Kragujevcu.
„Gore glave ljudi, nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti i najavili da će stvari koje su ostavili u Rektoratu, poput ćebadi, posteljine i hrane, donirati u humanitarne svrhe.
Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal
Ruski oligarh Oleg Bojko je pod sankcijama Australije, Ukrajine i Poljske između ostalog i zbog toga što Poljska tvrdi da je on bio u vezi sa kriminalnim organizacijama i ruskim obaveštajnim službama
Već je jasno da u današnjoj Srbiji ne može da peva kad, gde i šta ko hoće. Šabačkom pank-rok bendu Goblini koji otvoreno podržava studente u blokadi, otkazan je još jedan nastup - ovog puta zbog pritisaka, saopštili su organizatori
Zamena lica za video poziv ili u čet aplikacijama, zamena lica radi verifikacije, prilagođavanje boje glasa i izraza lica - sve to može da se naruči na Darknetu
