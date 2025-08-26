Ekologija
Kada je u aprilu za vreme raspusta pao plafon u Osnovnoj školi „Karađorđe“ u Saranovu, pukom srećom niko nije stradao, a deca su premeštena u drugu školu. I novu školsku godinu neće početi u sopstvenim klupama
Kada je u izdvojenom odeljenju Osnovne škole „Karađorđe“ u Saranovu u opštini Rača pao je plafon u jednoj učionici, đaci su vraćeni kućama, a nastava u toj školi nije nastavljena.
Spušteni plafon sa kompletnom konstrukcijom pao je tokom uskršnjeg raspusta u aprilu, pa nije bilo povređenih, a deca su do kraja školske godine nastavu pohađali u drugoj školi.
I novu školsku godinu učenici neće dočekati u klupama u ovoj školi, već će ići u matičnu školu u Rači.
„Dok javno tužilaštvo ne odradi svoj posao i dok ne prođu svi inspektori koji to treba da odrade i nama daju neku informaciju koja bi nam značila za početak nastave u toj školi”, objašnjava za „Vreme” direktorka škole Vesna Marković.
Kako dodaje, nikakav odgovor do sada nisu dobili.
„Nama kao školi neće ni da se obraćaju, jer oni rade s opštinom. Opština treba zatim nas da obavesti šta i kako dalje”, govori Marković.
Deca će narednu školsku godinu nastaviti u matičnoj školi „Karađorđe” u Rači.
Šta se dogodilo u školi u Saranovu?
U izdvojenom odeljenju Osnovne škole „Karađorđe“ u Saranovu u opštini Rača pao je plafon u jednoj učionici, pošto je škola prethodno renovirana.
Škola u selu Saranovu kod Rače, koju pohađa sedamdesetak đaka, bila je poprište incidenta u kojem srećom niko nije stradao, pisalo je ranije „Vreme”.
Naime, kako je „Vreme“ tada pisalo, škola je pre incidenta renovirana i puštena u rad tek početkom godine, iako je isprva sve trebalo da bude spremno u septembru, na početku školske godine.
„Tokom zime su deca još vožena u susedno selo u školu, u zgradu bez grejanja“, kazao je tada izvor „Vremena“ upućen u dešavanja u školi.
„Deca u januaru još nisu bila pošla u renoviranu školu, a sa nje su već slova otpadala, kao i nešto sa tavanice“, dodao je izvor „Vremena“. „Pričalo se da ne može da prođe tehničku kontrolu.“
