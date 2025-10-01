Aktivisti su uhapšeni zbog toga što su navodno pripremali državni udar 15. marta, na velikog protesta u Beogradu. Teren za njihovo hapšenje pripremile su prorežimske televizije sa nacionalnim frekvencijama tako što su emitovale nezakonito nastali snimak njihovog razgovora

Šestoro novosadskih aktivista koji su optuženi za navodno pripremanje državnog udara, a koji su uhapšeni još 14. marta, dan pre velikog građanskog protesta u Beogradu, ostaju u kućnom pritvoru, jer je Apelacioni sud u Novom Sadu je odbio njihove žalbe za ukidanje pritvora.

Pravni zastupnici Marije Vasić, Lada Jovovića, Lazara Dinića, Mladena Cvijetića, Srđana Đurića i Davora Stefanovića pismenu odluku suda dobiće u četvrtak, tako da se i dalje ne zna zašto je njihov zahtev zvanično odbijen.

Na tu odluku pritvoreni mogu da pišu žalbe Ustavnom sudu i da Višem sudu u Novom Sadu predlažu ukidanje mere.

Pored njih šestoro, još šestoro aktivista koji su osumnjičeni za isto krivično delo nalaze se van Srbije: studenti Mila Pajić, Branislav Đorđević, Anja Pitulić, Jovan Dražić, Doroteja Antić i Dejan Bagarić.

Viši sud je ranije odbio da ukine kućni pritvor za šestoro aktivista koji su u njemu od maja, a dok je za ostalih šestoro koji su van Srbije, na ponovljenom odlučivanju preinačio svoju prvobitnu odluku i odlučio da im se ipak sudi u odsustvu.

Televizije dobile snimak pre tužioca

Novosadski aktivisti uhapšeni su nakon što je na prorežimskim televizijama sa nacionalnim frekvencijama istovremeno emitovan snimak razgovora koji su aktivisti vodili u prostorijama Pokreta slobodnih građana u Novom Sadu, a u kojem su govorili o velikom protestu u Beogradu, 15. marta.

Taj razgovor je prvo emitovan na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, a tek narednog dana je snimak predat i tužiocu.

Aktivisti su optuženi za rušenje ustavnog poretka, dok je u provladinim medijima organizovan javni linč protiv njih, a oni su otvoreno nazvani „teroristima“.

Njihovo hapšenje, odnosno raspisivanje poternice za onima koji nisu u Srbiji, bilo je propraćeno nizom nezakonitih postupaka državnih organa, prevashodno Bezbednosno-informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva i suda.

Krivični postupak pred Višim sudom u Novom Sadu vodi se na osnovu krivične prijave Ministarstva unutrašnjih poslova, a na osnovu nezakonito pribavljenog snimka navodnog razgovora osumnjičenih.

U objavljenom snimku čulo se da aktivisti diskutuju o predlogu da se na pomenutom protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade. Razgovarali su i o ideji upada u zgradu Radio-televizije Srbije.

Politički progon političkih neistomišljenika

Oni koji su se protivili pritvaranju aktivista nedeljama su organizovali proteste ispred suda u Novom Sadu, smatrajući da je postupanje prema aktivistima „politički progon“ onih koji se ne slažu sa vlastima.

Pravni zastupnici pritvorenih aktivista nekoliko puta su ukazivali na to da nema zakonite dokaze protiv aktivista i da je cilj njihovog zadržavanja u pritvoru da na kraju pokleknu i priznaju izvršenje krivičnog dela koje nisu počinili, ne bi li tako izašli tog pritvora.

Marija Vasić, aktivistkinja i profesorka sociologije u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, započela je štrajk glađu i žeđu 13. maja. Dva dana kasnije je zbog lošeg zdravstvenog stanja prebačena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, i to na odeljenje psihijatrije.

Sedam dana nakon početka štrajka, 20. maja, njeno stanje se znatno pogoršalo, pa je prekinula štrajk žeđu, a tog dana je Apelicaoni sud odlučio da ona bude prebačena u u kućni pritvor.

