Iz njuzletera

01.октобар 2025. Katarina Stevanović

Škola na dijalizi

Zbog problema s bubrezima, četrdesetak dece redovno mora da radi dijalizu. Zbog toga često izostaju sa nastave, a oni koji su na hemodijalizi, školu mogu da pohađaju u bolnici. Kako to izgleda i sa kojim se sve problemima deca na dijalizi suočavaju

Policijska brutalnost

30.септембар 2025. B. B.

Odbačene sve optužbe protiv studenta Luke Mihajlovića

Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu koju je policija podnela protiv studenta Luke Mihajlovića. Njega je policija brutalno pretukla 28. juna, a dok je bio u bolnici jedno vreme je bio vezan lisicama za krevet