U Čačku nedostaje više od 130 lekara specijalista. Istovremeno se planira izgradnja dve nove bolnice. Izgleda, međutim, da su to prazna obećanja

I pored najave od pre nekoliko godina da će da Čačak dobiti novu hiruršku bolnicu u krugu već postojeće Opšte bolnice, to se po svemu sudeći neće dogoditi, piše OzonPress.

Potreba za proširenjem kapaciteta zdravstvenih ustanova u Čačku je velika, a neophodna je i izgradnja novih objekata i nabavka nove opreme i povećanje broja lekara specijalista, hirurga, lekara opšte prakse i drugog medicinskog i pratećeg osoblja.

U ovom trenutku Čačku nedostaje više od 130 lekara specijalista, a taj broj se znatno uvećava planiranjem gradnje novih zdravstvenih objekata.

Čačani izgubili nadu

U anketi OzonPressa Čačani su jasno stavili do znanja da nisu zadovoljni zdravstvenim uslugama u svom gradu, a ogromna većina njih smatra da lokalna bolnica i dom zdravlja nemaju dovoljan broj lekara i medicinskog osoblja.

I Zavod za javno zdravlje u Čačku je na lošem glasu zbog višegodišnjeg „zataškavanja“ enormnog zagađenja vode u Zapadnoj Moravi, naročito na lokalitetu Gradske plaže i zagađenja vazduha koji Čačani udišu u gradskom jezgru, piše OzonPress, pa skoro 45 odsto Čačana, prema pomenutoj anketi nije zadovoljno uslugama tog zavoda.

U istoj anketi 80 odsto ispitanika navelo je i da stomatološku službu ne bi trebalo potpuno privatizovati iako se čini da je pitanje statusa stomatologa trajno rešeno u srpskom zdravstvu tako što su zubari skinuti sa leđa države i upućeni na privatnu praksu.

Konačno, na pitanje da li su Čačku potrebni dodatni, odnosno novi zdravstveni kapaciteti, kao što su bolnica i ambulante, skoro 90 odsto Čačana odgovorilo je potvrdno.

Gradonačelnik ne štedi na obećanjima

Polovinom oktobra 2021. godine Milun Todorović, gradonačelnik Čačaka, najavio je da će Opšta bolnica biti kompletno rekonstruisana i da će za izradu projekata za tu namenu iz budžeta grada biti izdvojeno 85 miliona dinara.

„Od tih 85 miliona dinara, 80 miliona je za izgradnju i rekonstrukciju kompletnog sadržaja u bolnici na 10,2 hektara, ali i RH centar, pet miliona dinara u Ovčar Banji. To je sve u jednom paketu, jer sasvim je logično da kada se izgradi novi RH centar u Ovčar Banji bude u sastavu Opšte bolnice u Čačku, pre svega zbog kadrova, ali i kontrole usluga“, izjavio je tada Todorović.

Dva meseca nakon toga Todorović je proširio svoja obećanja izjavom da će Čačak dobiti dve potpuno nove zdravstvene ustanove – Zdravstvenu stanicu „Ljubić“, koja će više ličiti na mini kliniku u ovom delu Čačka, i novu Hiruršku bolnicu čija izgradnja je planirana u okviru potpune rekonstrukcije Opšte bolnice.

„Rekonstrukcija Opšte bolnice u Čačku podrazumeva izgradnju nove Hirurške bolnice, a novi bolnički blok prostiraće se na 24.000 kvadratnih metara. Osim hirurškog bloka, gradiće se i infektivno odeljenje površine 2.000 kvadrata, kotlarnica od 500 kvadrata, dve trafo stanice, stanice za tretman medicinskih gasova, kao i tri portirnice. Ukupna površina novih i rekonstruisanih objekata iznosiće 54.000 kvadratnih metara. U okviru kompleksa Opšte bolnice u Čačku nalazi se 19 objekata ukupne površine 35.143 kvadrata. Planirano je rušenje 11 objekata, a za osam je planirana temeljna rekonstrukcija ili promena namene“, rekao je Todorović u decembru 2021. godine.

Mnogo najava, nula radova

Od marta 2022. godine do avgusta 2024. godine, radilo se na projektu za gradnju nove Hirurške bolnice u Čačku, a niko iz lokalne vlasti nije izlazio u javnost sa novim najavama ovog kapitalnog projekta. Već je počelo da se sluti da od toga neće biti ništa, do nekih narednih izbora, a onda se početkom avgusta 2024. godine tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević pojavio u Čačku na polaganju kamena temeljca za novu zgradu NTP i izjavio da je završen projekat za izgradnju nove bolnice u Čačku.

Todorović je početkom novembra 2024. godine izjavio da je dobijena građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade bolnice, i najavio da će se nova zgrada, odnosno hirurški blok, prostirati na 26.000 kvadratnih metara bruto odnosno 23.000 kvadratnih metara neto korisne površine.

Početkom maja 2025. godine ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da se „intenzivno pripremamo za izgradnju nove bolnice u Čačku“.

„To je kapitalan i značajan projekat. Samo oni koji nikada ništa nisu uradili u svom životu misle da je to lako, da samo puknete prstima i krenete da radite. Duga je priprema za realizaciju tog projekta, znam iz iskustva bolnica koje radimo širom Srbije. To zahteva vrlo naporan rad i dosta vremena da svaki segment predvidite, da svaku dozvolu, svaki papir i svaki detalj projekta prođete“, rekao je tada Glišić.

Prilikom otvaranja deonice auto-puta Miloš Veliki od Pakovraća do Požege, 9. jula 2025. godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će „uskoro započeti gradnja najvećeg Zdravstvenog centra Zapadne Srbije u Čačku, vrednosti 80 miliona evra“.

Ipak, i pored svih tih najava, obećanih radova nema na vidiku. Četiri godine bilo je potrebno samo za građevinsku dozvolu, pa Čačani strahuju da će se sve završiti samo na praznim obećanjima vlasti.

Izvor: OzonPress

