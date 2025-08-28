Za manje od dva meseca od 34 napada na novinare 14 su počinile nasilne pristalice Srpske napredne stranke, a 20 napada su izvršili pripadnici organa reda, navod Reporteri bez granica

Nasilje nad novinarima u Srbiji dostiglo je tužan rekord, pošto su za manje od dva meseca zabeležena 34 napada na medijske profesionalce dok su izveštavali o protestima protiv korupcije, saopštila je danas organizacija Reporteri bez granica (RSF) i pozvala Evropsku uniju da reaguje.

Od članica EU i Evropskog parlamenta je zatraženo da pošalju jasnu poruku srpskim vlastima da su njihov pasivni stav i potencijalno saučesništvo u tim događajima nespojivi sa ciljem pridruživanja EU.

Od 34 incidenta, 14 su počinile nasilne pristalice Srpske napredne stranke, a 20 napada su izvršili pripadnici organa reda, navodi RSF.

Dodaje se da broj napada za protekla dva meseca premašuje sve godišnje zbirne brojke nasilja nad medijskim profesionalcima u Srbiji od 2020. godine.

Ukupno je ove godine zabeleženo 65 slučajeva, a u proseku je jedan srpski medijski radnik fizički napadnut na svaka dva dana, što je nepodnošljivo, poručila je RSF.

Nemačka i Francuska da osude napade na novinare

Od Evropskog parlamenta i uticajnih država kao što su Nemačka i Francuska je zatraženo da odlučno osude rekordan broj napada na srpske novinare. Srpska vlada mora da shvati da je takvo nazadovanje nespojivo sa njenom izrečenom ambicijom da se pridruži EU, navodi se u saopštenju

Novinari trpe pretnje i napade metalnim šipkama, ciglama i kamenjem nasilnih političkih pristalica, dok ih policija prska suzavcem. U nekoliko navrata policija nije intervenisala da zaštiti novinare dok su ih napadali nasilni demonstranti, tvrdi se u saopštenju.

Reporteri bez granica ocenili su da su napadi i pretnje smrću novinarima podstaknuti izjavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pisanjem provladinih tabloida.

„Od decembra se iznose neosnovane optužbe da demonstranti i pojedini nezavisni mediji organizuju ‘puč’, koji finansiraju zapadne zemlje. Krajem juna je Vučić televizije N1 i Nova S nazvao ‘teroristima’“, konstatuje se u saopštenju.

Navodi se da je Srbija rangirana na 96. mestu od 180 zemalja po Svetskom indeksu slobode štampe za ovu godinu i da zauzima pretposlednje mesto u zoni EU – Balkan.