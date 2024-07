Generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić nedavno je izjavio da bi najkasnije početkom sledeće godine 5G mobilna mreža trebalo da profunkcioniše i u Srbiji.

„Najmodernija 5G mreža stiže u Srbiju vrlo uskoro, krajem ove godine ili početkom 2025, čim se raspiše tender za dodatni frekventni opseg. Mi već uveliko instaliramo bazne stanice, koje su potpuno spremne za 5G i čim dobijemo frekvenciju pustićemo je prvo u najvećim gradovima, a onda u ostatku zemlje“, izjavio je Lučić za RTS.

Prvi čovek Telekoma je istakao da su postojeće mobilne mreže u Srbiji izuzetno visokog kvaliteta, „čak bolje od nekih 5G u Evropi“.

„Ova mreža dolazi u Srbiju u pravo vreme, jer se širom sveta tek sada razvijaju napredni servisi koji se na njoj zasnivaju. Važno je znati da 5G ne služi samo da biste kao korisnik brže ‘strimovali’ sadržaje sa Interneta. Naprotiv, ključna je napredna primena u širokom spektru delatnosti. Od izgradnje virtuelnih mreža i automatizacije procesa u velikim privrednim sistemima, preko saobraćaja, poput automatskog upravljanja vozilima, što se priprema za Ekspo 2027 u našoj zemlji, do najmodernijih usluga u zdravstvu i primene u nauci i obrazovanju“, objasnio je Vladimir Lučić.

Foto: Unsplash / Shiwa 5G mreža

Zahtev SBB-a za 5G mrežu u nečijoj fioci već tri godine

U Srbiji se već godinama čeka na uvođenje 5G tehnologije koja bi svakako poboljšala kvallitet usluga i smanjila njihovu cenu, dok u Evropi već kreću debate o 6G mreži.

Miloš Stojković, pravnik i stručni konslutant za regulatorna pitanja 5G, izjavio je za portal „Nova.rs” da se SBB nadležnom ministarstvu, tada Ministarstvu trgovine i telekomunikacija i RATEL-u, obratio još u februaru 2021. godine sa zahtevom da se inicira početak postupka dodele frekvencija koje su podobne za 5G.

Uz zahtev je SBB dostavio i ekspertsku studiju koja je ukazala na prednosti ulaska novog mobilnog operatora na tržište i adekvatne modele aukcije u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Ovaj proces traje pune tri godine i po svemu sudeći će se nastaviti, piše Nova.rs.

Stojković objašnjava da je RATEL sproveo javne konsultacije sa zainteresovanim stranama u periodu od maja do septembra 2021. godine i u oktobru te godine doneo Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu frekvencija.

„Nakon toga nadležno ministarstvo je moralo da donese pravilnik koji bi regulisao osnovne uslove za učešće na aukciji. Ministarstvo ni nakon tri godine nije donelo taj pravilnik. Razlozi koje su iznosili su bili najrazličitije prirode, između ostalog su navodili da mora da se donese novi zakon, iako je postupak propisan starim i novim zakonom suštinski isti” ističe Stojković.

Ministarstvo je, prema njegovim rečima, u septembru najavilo da će se pravilnik ubrzo naći na javnoj raspravi, ali da ni do danas nije ni započelo raspravu niti usvojilo taj pravilnik. Naravno, bez ikakvih objašnjenja i obrazloženja zašto se i sada kasni.

„Pošto ministarstvo donese pravilnik potrebno je nekoliko meseci da se sprovede i pripremi sama aukcija, tako da smo u postupku praktično na samom početku. Nije zgoreg podsetiti na izjave tadašnje ministarke koja je istakla da je Srbiji ‘dovoljno 3 operatora’, koje su bile prilično problematične” napominje Stojković.

Naravno, sve to ima vrlo konkretne posledice po same potrošače.

„Iskustvo razvijenih evropskih država pokazuje da ulazak novog operatora utiče na aktiviranje tržišnih mehanizama, pospešuje tržišnu utakmicu i dovodi do toga da cene budu niže, a kvalitet usluga bolji. Dodatno, sama država prihoduje i neposredno i posredno od aukcije, pa praktično nema loših strana ulaska novih operatora, naprotiv” zaključuje Stojković.

Foto: Pexels / Z z Ilustracija

Šta je, zapravo, 5G?

Kako je „Vreme” ranije pisalo, reč je o petoj generaciji mobilne telefonije. Svaka prethodna trajala je, otprilike, po deset godina i sada je vreme za narednu. Trenutna infrastruktura koju čas označavamo kao 4G, čas kao LTE, čas kao nešto treće, ubrzano se zamenjuje novom, savremenijom. Šta nam ta „savremenost“ donosi?

Pre svega, znatno veće brzine prenosa podataka na svim mobilnim uređajima, brzine koje će biti uporedive sa onima koje nam trenutno nude operateri kablovske televizije ili fiksne telefonije. Transfer podataka biće sve jeftiniji, muzika i filmovi sve dostupniji, komunikacija između ljudi nikad brža i sadržajnija.

Sve sprave kojima se služimo postaće „pametne“: mašina za veš pričaće sa sušilicom, sušilica sa peglom, pegla sa daskom, daska sa domaćicom dok domaćica na tabletu „bindžuje“ seriju „Vavilon Berlin“. Pojaviće se i novi telefoni, ali će oni biti skupi jer ćete, jednostavno, morati da ih imate kako se ne biste brukali u društvu. To je progres, zadovoljavanje potreba koje do juče nisu ni postojale.

Neko je primetio da je ubrzana modernizacija mobilne mreže koincidirala sa pandemijom koronavirusa. Kada je zaraza počela da se razmahuje, na scenu su stupili oni koji veruju da se na svetu ama baš ništa ne dešava slučajno. Od svih mogućih objašnjenja, samozvani „stručnjaci“ željni publiciteta izabrali su ono koje najbolje paše našoj tabloidnoj stvarnosti prepunoj senzacionalnih naslova i „otkrića“ – epidemija je krenula iz Vuhana, Vuhan je prvi grad koji je pustio u rad 5G mrežu. Treba li neki jači dokaz da su talasi 5G mreže izazvali pandemiju?

Teorije zavere

Istina je da je paranoja počela i pre pojave pandemije. Ruska mreža „RT Amerika“ (inače optužena za mešanje u američke predsedničke izbore) emitovala je još 2019. godine prilog pod naslovom „Opasan eksperiment nad čovečanstvom“, tvrdeći da 5G tehnologija izaziva tumor na mozgu, neplodnost, sterilitet, srčane probleme i autizam. Nakon te emisije usledilo je još šest „epizoda“ na istu temu, poslednja o deci koja izložena 5G zračenju navodno imaju spontana krvarenja iz nosa i probleme sa učenjem. Kada se epidemija razbuktala, već formulisana teorija zavere pala je na plodno tle.

Teoretičara zavere po pravilu je lako prepoznati. Često je to lekar koji voli da objašnjava fizičke fenomene ili fizičar koji „zna sve“ o strukturi virusa. Ponekad je to sveštenik kome je bog podario treće oko kako bi video skrivenu stvarnost. Ponekad je to novinar koji je napabirčio „nepobitne istine“ od jednog takvog fizičara, lekara i sveštenika, i sve to umešao u novinski tekst. Ponekad je to čuveni sportista ili glumac koji misli da mu IQ raste uporedo sa saldom na bankovnom računu. Tu je često i njegova bolja polovina, obično domaćica, ekspert za jogu, artičoku i život na visokoj nozi, spremna da svoju urnebesnu sekiraciju podeli s milionima pratilaca na društvenim mrežama. Ponekad je to „YouTube influencer“ (naziv za uticajnog čoveka koji je pre Jutjuba bio niko i ništa, u najvećem broju slučajeva „sajber-džiber“). Zajedničko za sve njih je da imaju bezobraznu smelost da pričaju o stvarima koje najmanje razumeju i za koje se nikad nisu školovali.

Teoretičari 5G zavere danas idu tako daleko da dovode u pitanje i samu biološku prirodu virusa. Virus je, po njima, samo otrov koji iz sebe pokušavaju da izbace otrovane ćelije. Virus je posledica, a ne izazivač bolesti. Čovek je biće kojim upravljaju električni impulsi, svaki elektrokardiogram ili encefalogram zapravo je snimak električnih tokova koji kontrolišu naše vitalne funkcije. Bolest se javlja onda kada se ti prirodni električni tokovi u našem organizmu poremete spoljašnjim uticajima, sa kojima se do sada nismo sretali. Pravi uzročnik bolesti je, zapravo, sumanuti tehnološki razvoj koji štetno utiče na zdravlje i čijim se negativnim posledicama niko ne bavi.

Strah od 5G u Srbiji

U februaru je agencija Beta objavila vest da su stanovnici jedne ulice u Staroj Pazovi protestovali su zbog postavljanja 5G antene u njihovom komšiluku. Tražili su od opštine da reguliše postavljanje ove opreme, da se ona izmesti dalje od kuća jer, kažu pozivajući se na informacije Svetske zdravstene organizacije, još nema dovoljno informacija koje bi ukazale da je zračenje 5G bazne stanice bezbedno.

„Kada se na ulicama u Srbiji rade ankete sa pitanjima o 5G mreži, većina odgovora se svodi na reči „štetna”, „kancerogena” i „loša za čoveka”. Na pitanje zašto – zato što se tako priča.

Ova mreža je već dugo jedna od najčešćih tema na platformama za širenje dezinformacija. Teoretičari zavera je prosto obožavaju. Na neki neobjašnjiv način je postala svojevrsni simbol „zapadnog kolonijalizma”, „čipovanja”, „kontrolisanja ljudi”, „zračenja” i ostalog propratnog sadržaja.

Širenje dezinforamcija

Šta ovde može ukazivati da je 5G mreža opasna? Kratak odgovor je – ništa. Zašto onda ljudi veruju u to?

Dezinformacije o 5G mreži uglavnom kruže po opskurnim portalima i društvenim mrežama, mahom na Telegramu. Stoga je neophodno mapirati dominantne narative, ključne aktere i kanala za širenje dezinformacija, utvrditi da li postoje kampanje, ali i ideološku pozadinu lažnog narativa.

Kada se krene u mapiranje rasadnika dezinformacija i neproverenih „studija” o 5G mreži u Srbiji, vrlo brzo se identifikuju narativi koji preovladavaju. Dominiraju dezinformacije da je usled širenja 5G mreže došlo do porasta obolelih od „mikrotalasnog zračenja”. Tvrdi se da ova mreža izaziva „ekstremna neurološka oštećenja”, a šire se i narativi da je „5G sistem oružja dizajniran za globalnu depopulaciju”, pozivajući se na različite pseudo-stručnjake.

Naravno, govori se i o „namagnetisanosti” koja se navodno širi radio talasima, te koja se od ranije povezuje sa vakcinama protiv koronavirusa.

Foto: Tara Radovanović/Tanjug Branimir Nestorović

Rasadnici – Dr Branimir Nestorović

U istraživanju u februaru ove godine, „Vreme” je pisalo o identifikovaciji nekoliko ključnih aktera koji kanališu ovaj sadržaj kod nas, a dominantne platforme su Telegram i Jutjub. Portal Nulta tačka, čiji Telegram kanal broji breko 22.000 članova, jedan je od najvećih propagatora teorija zavere o 5G mreži. Iza portala stoji Mario Bojić, autor podkasta „Mario zna” koji na Jutjubu prati oko 115.000 ljudi. Ovaj portal i podkast generatori su ne samo lažnih informacija i neproverenih studija o 5G mrežama, već i o koronavirusu generalno, migrantima, novom svetskom poretku, zaveri zapada, itd.

Lider izborne koalicije „Mi – glas iz naroda” Branimir Nestorović rado je viđen izvor ovih kanala. Gostujući u pomenutom podkastu govorio je o “postavljanju 5G mreža” i “najvećem eksperimentu čovečanstva”.

Telegram grupa „Antiglobalisti” takođe je vrlo aktivna u „upozoravanju” na štetnost 5G mreže. Bliska je udruženju građana „Lekari i roditelji za nauku i etiku“ koji su postali poznati po lečenju korona-virusa putem vajber grupa, protivljenu imunizaciji i pozivanju na korišćenje neproverenih lekova. Skoro 3000 članova svakodnevno može diskutovati o različitim teorijama zavere.

Tu je i portal SrbinInfo, Telegram grupa „DiskusijaMigranti“ koja je nastala kao produžena ruka Narodnih patrola, gde članovi mogu učestvovati u raspravi, kao i grupa “Novo doba starih ratnika” koje takođe šire dezinformacije na ovu temu. Postoji niz Jutjub kanala na kojima gosti pričaju o svemu i svačemu, uključujući i o navodnoj štetnosti 5G mreže. Među njima i BalkanInfo. Neke emisije pogledalo je stotine hiljada ljudi.

Modus operandi je uglavnom sličan. Autori, ili čitaoci uključeni u raspravu, pozivaju se na različite studije koje idu u prilog njihovim teorijama. Po pravilu radi se o nekredibilnim izvorima, nalazi mogu biti izvrnuti i pogrešno protumačeni, ili studije i strani eksperti koje citiraju uopšte ne postoje.

Alati za analizu društvenih mreža pokazuju veliku interakciju između grupa i kanala koje plasiraju sličan sadržaj. Na taj način dezinformacije se masovno šire, čak i na platformama koje nisu nužno opsednute teorijama zavere.

Ipak, ne može se govoriti o organizovanim kampanjama za širenje dezinformacija o 5G mrežama u Srbiji, već se one kreriraju i prenose proizvoljno, iz ubeđenja teroretičara zavera, mahom ideološki desno orjentisanih.

Na kraju krajeva, da je ovaj fenomen davno prerastao kafansku diskusiju šačice istomišljenika i poprimio ozbiljne razmere pokazuju i rezultati decembarskih i junskih izbora u našoj zemlji.