Upis na fakultete
FDU, FPU i Filozofski fakultet u Beogradu dobili upisne kvote
Vlada Srbije usvojila je upisne kvote za Filozofski fakultet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti
Iako je svečano otvorena pre manje od dva meseca, radovi na infrastrukturi deonice autoputa Pakovraće - Požega počeli su samo osam dana nakon te ceremonije, i do sada nisu stali
Tunel Laz, na deonici autoputa Pakovraće – Požega koja je pre samo mesec i po pompezno otvoren, više od 40 dana biće delimično prohodan za vozila, a saobraćaj će funkcionisati naizmeničnim korišćenjem jedne tunelske cevi u tunelu.
To su najavili „Putevi Srbije“ uz napomenu da na obe tunelske cevi počinju radovi zbog radova na putu, ali nisu naveli o kakvim je radovima reč.
„Ukoliko je tunel zatvoren i saobraćaj se pušta na skoro tri kilometra dužine, kroz brdo, gde nemate nijedan izlaz, i oba smera, kao putnik i vozač možete da zaključite da se nalazite u jednom klaustrofobičnom prostoru. Bez nijednog obaveštanja šta se tu radi i kakvi su izlazi. A na 2.750 metara nema nijednog u odnosu na ulaz u tunel“, upozorava arhitekta Zdenka Radovanović, a piše N1.
Deonica autoputa ka Požegi je posle nekoliko godina najavljivanja otvorena početkom jula, ali su samo osam dana nakon toga počeli prvi radovi u tunelima, i od tada nisu ni prestali.
„U zoni tunela Laz, 21 dan, radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz tehničke službene prolaze u levoj cevi tunela. Radovi će se 21 dan izvoditi i u levoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi tunela“, saopšteno je iz JP „Putevi Srbije“.
Problem se pojavio kada se saznalo da se zemlja oko tunela Munjino Brdo sleže zbog klizišta. Ali, i saznanja da je ovo brdo puno vode. Zato inženjeri nisu hteli da potpišu Zapisnik na spisak nezavršenih radova.
„O riziku treba struka da kaže, a ona se već izjašnjavala. Zajednica inženjera se izjašnjavala i upozoravala. Isto tako i Saobraćajni fakultet. Kao i eminentni profesori građevinskih fakulteta koji su davali pojedinačne izjave za medije. Svi su apelovali da se ne čini prekršaj i presedan jer je ogromni rizik za korišćenje ovog puta, koji će biti ko zna koliko dovršavan“, objašnjava Radovanović.
Vlada Srbije donela je i uredbu kojom se, kako neki tumače, suspenduje Pravilnik o bezbednosti tunela, uz obavezu da se obezbedi danonoćno dežurstvo hitnih službi – vatrogasaca, policije i medicinskog osoblja.
Izvor: N1
„Naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti“, ustvrdio je Vladimir Đukanović
Autobus turističke agencije „Barbados" koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na autoputu u Grčkoj, na obilaznici oko Soluna
Policajac iz Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata Milan Đ. (31) teško je ranjen mačetom u tuči u Mionici, a osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje
Košarkaška utakmica Srbija-Slovenija u četvrtak uveče mogla bi da bude izazov za redakciju Radio-televizije Srbije ukoliko publika počne da „pumpa“ u televizijskom prenosu uživo, ali ne treba sumnjati da će oficiri za moral u javnom servisu imati spremne prste na reglerima
