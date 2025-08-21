Iako je svečano otvorena pre manje od dva meseca, radovi na infrastrukturi deonice autoputa Pakovraće - Požega počeli su samo osam dana nakon te ceremonije, i do sada nisu stali

Tunel Laz, na deonici autoputa Pakovraće – Požega koja je pre samo mesec i po pompezno otvoren, više od 40 dana biće delimično prohodan za vozila, a saobraćaj će funkcionisati naizmeničnim korišćenjem jedne tunelske cevi u tunelu.

To su najavili „Putevi Srbije“ uz napomenu da na obe tunelske cevi počinju radovi zbog radova na putu, ali nisu naveli o kakvim je radovima reč.

„Ukoliko je tunel zatvoren i saobraćaj se pušta na skoro tri kilometra dužine, kroz brdo, gde nemate nijedan izlaz, i oba smera, kao putnik i vozač možete da zaključite da se nalazite u jednom klaustrofobičnom prostoru. Bez nijednog obaveštanja šta se tu radi i kakvi su izlazi. A na 2.750 metara nema nijednog u odnosu na ulaz u tunel“, upozorava arhitekta Zdenka Radovanović, a piše N1.

Deonica autoputa ka Požegi je posle nekoliko godina najavljivanja otvorena početkom jula, ali su samo osam dana nakon toga počeli prvi radovi u tunelima, i od tada nisu ni prestali.

„U zoni tunela Laz, 21 dan, radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz tehničke službene prolaze u levoj cevi tunela. Radovi će se 21 dan izvoditi i u levoj cevi tunela, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi tunela“, saopšteno je iz JP „Putevi Srbije“.

Problem se pojavio kada se saznalo da se zemlja oko tunela Munjino Brdo sleže zbog klizišta. Ali, i saznanja da je ovo brdo puno vode. Zato inženjeri nisu hteli da potpišu Zapisnik na spisak nezavršenih radova.

„O riziku treba struka da kaže, a ona se već izjašnjavala. Zajednica inženjera se izjašnjavala i upozoravala. Isto tako i Saobraćajni fakultet. Kao i eminentni profesori građevinskih fakulteta koji su davali pojedinačne izjave za medije. Svi su apelovali da se ne čini prekršaj i presedan jer je ogromni rizik za korišćenje ovog puta, koji će biti ko zna koliko dovršavan“, objašnjava Radovanović.

Vlada Srbije donela je i uredbu kojom se, kako neki tumače, suspenduje Pravilnik o bezbednosti tunela, uz obavezu da se obezbedi danonoćno dežurstvo hitnih službi – vatrogasaca, policije i medicinskog osoblja.

