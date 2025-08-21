Protest „Vidimo se na Vidovdan“: Početak otvorenog građanskog bunta

21.avgust 2025. B. B.

Puna Arena i strah režima od „pumpanja“

Košarkaška utakmica Srbija-Slovenija u četvrtak uveče mogla bi da bude izazov za redakciju Radio-televizije Srbije ukoliko publika počne da „pumpa“ u televizijskom prenosu uživo, ali ne treba sumnjati da će oficiri za moral u javnom servisu imati spremne prste na reglerima