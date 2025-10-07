Pravosnažnom presudom psihijatru Aleksandru Miljatoviću iz Beograda zabranjeno je obavljanje profesije dve godine zbog falsifikovanja dijagnoza pacijenata Doma zdravlja Palilula. Lažne dijagnoze dovele su do ozbiljnih problema za pacijente, uključujući gubitak prava na rad i invalidsku penziju

Psihijatru Aleksandru Miljatoviću pravosnažnom presudom zabranjeno je da radi kao lekar u naredne dve godine, a osuđen je i na dve godine uslovne osude koja se može zameniti kaznom zatvora od sedam meseci ukoliko u tom periodu ponovi krivično delo.

Istraga i sudski postupak protiv Miljatovića pokrenuti su pošto je BIRN otkrio da je u elektronske kartone pacijenata Doma zdravlja na Paliluli upisivao dijagnoze teških psihijatrijskih i neuroloških bolesti od kojih zapravo nisu bolovali.

Podsetimo, Prvo osnovno javno tužilaštvo otvorilo je predmet protiv nekadašnjeg psihijatra Doma zdravlja na Paliluli Aleksandra Miljatovića u oktobru 2022, a u decembru iste godine podneta je krivična prijava za falsifikovanje službene isprave nakon što je policija prikupila potrebna obaveštenja i razgovarala sa sedam oštećenih pacijenata.

U istraživanju BIRN-a je otkriveno da se manipulisanje dijagnozama poklapalo sa periodom kada je Miljatović pokušao da sprovede kliničko ispitivanje leka pimavanserina, koji se koristi za poboljšanje funkcionisanja mozga kod ljudi koji imaju degenerativna i progresivna oštećenja mozga.

BIRN je pisao i o ulozi Doma zdravlja Palilula, Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove i medicinska sredstva u odobravanju sprovođenja kliničke studije ovog leka u Domu zdravlja Palilula. Studija na kraju nije ni sprovedena.

Za problem sa lažnim upisivanjem dijagnoza se saznalo kada su Domu zdravlja na Paliluli počeli da se javljaju pacijenti koji nisu mogli da ostvare pojedina prava, poput zaposlenja, jer im je u zdravstvenom kartonu stajalo da boluju od teških psihijatrijskih i neuroloških bolesti.

Veliki broj pacijenata sa kojima su novinari BIRN-a razgovarali, a koje je lečio tadašnji doktor Miljatović, rekli su da su dijagnoze počele da im se umnožavaju od početka 2019. godine. Pojedinim pacijentima upisano je čak 30 dijagnoza. Neki od sagovornika BIRN-a kojima su upisivane teške psihijatrijske dijagnoze poput psihopatije, šizofrenije, mentalne retardiranosti, Parkinsonove bolesti ili Alchajmera nisu mogli da se zaposle, da dobiju vizu za odlazak na školovanje ili rad u inostranstvu, a neki su nevoljno stekli uslov za invalidsku penziju.