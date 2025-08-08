Još jedan simbol Beograda mogao bi uskoro da ode u istoriju – tramvajska linija broj 2. Plan gradske uprave da zatvori Parisku ulicu izazvao je revolt građana i organizacija koje za vikend izlaze na protest upozorenja

Aktivisti inicijative „Beograd ostaje“ pozvali su građane da u nedelju 10. avgusta na a protest protiv gašenja tramvaja 2 i zatvaranja Pariske ulice u centru grada.

Organizatori poručuju da se ovim potezima „ukida istorijski simbol prestonice – krug dvojke“, što bi, kako navode, dovelo do ozbiljnog narušavanja javnog prevoza i otežanog kretanja građana.

„Zatvaranje Pariske ulice znači ukidanje tramvaja 2, dodatno zagušenje alternativnih pravaca, odsečenost građana Dorćola i pretvaranje ovog dela grada u slepo crevo. Građani će morati peške da se penju ka centru, a centar grada se praktično premešta ka Beogradu na vodi“, navode organizatori u saopštenju.

Posebno ističu da je Pariskа strateški saobraćajni pravac, dok je tramvajski „krug dvojke“ deo identiteta Beograda.

Kritikujući gradske vlasti, organizatori podsećaju i na ranije odluke koje su izazvale nezadovoljstvo građana, poput uklanjanja pešačkih prelaza, postavljanja „znakova protiv kiše“ i, kako tvrde, generalnog zanemarivanja javnog prevoza.

„Možda gradska vlast ima korist od ovih planova, ali građani imaju samo štetu“, poručuju aktivisti.

Protest pod sloganom „Ulice narodu – a ne pojedincima!“ biće prilika, navode organizatori, da se građani okupe i iskažu protivljenje planovima gradske uprave.

