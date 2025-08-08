Još jedan simbol Beograda mogao bi uskoro da ode u istoriju – tramvajska linija broj 2. Plan gradske uprave da zatvori Parisku ulicu izazvao je revolt građana i organizacija koje za vikend izlaze na protest upozorenja
Aktivisti inicijative „Beograd ostaje“ pozvali su građane da u nedelju 10. avgusta na a protest protiv gašenja tramvaja 2 i zatvaranja Pariske ulice u centru grada.
Organizatori poručuju da se ovim potezima „ukida istorijski simbol prestonice – krug dvojke“, što bi, kako navode, dovelo do ozbiljnog narušavanja javnog prevoza i otežanog kretanja građana.
„Zatvaranje Pariske ulice znači ukidanje tramvaja 2, dodatno zagušenje alternativnih pravaca, odsečenost građana Dorćola i pretvaranje ovog dela grada u slepo crevo. Građani će morati peške da se penju ka centru, a centar grada se praktično premešta ka Beogradu na vodi“, navode organizatori u saopštenju.
Posebno ističu da je Pariskа strateški saobraćajni pravac, dok je tramvajski „krug dvojke“ deo identiteta Beograda.
Kritikujući gradske vlasti, organizatori podsećaju i na ranije odluke koje su izazvale nezadovoljstvo građana, poput uklanjanja pešačkih prelaza, postavljanja „znakova protiv kiše“ i, kako tvrde, generalnog zanemarivanja javnog prevoza.
„Možda gradska vlast ima korist od ovih planova, ali građani imaju samo štetu“, poručuju aktivisti.
Protest pod sloganom „Ulice narodu – a ne pojedincima!“ biće prilika, navode organizatori, da se građani okupe i iskažu protivljenje planovima gradske uprave.
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika. Istovremeno, prosečna starost građana raste, a broj novorođenih beba opada, što ukazuje na ozbiljne demografske izazove
Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd najavilo je da će tokom avgusta raspisati novi tender za nabavku autobusa na gas. Razlog za raspisivanje ove javne nabavke je činjenica da je prethodna poništena, i to jer su dve firme podnele žalbu. GSP će obema firmama morati da plati po 120.000 dinara
Humanitarno udruženje „Čep za hendikep" već deceniju prikuplja plastične zatvarače širom Srbije kako bi pomoglo osobama sa invaliditetom. Međutim, ono se sada nalazi u veoma teškoj situaciji, koju su, između ostalog, izazvali i neodvojivi čepovi na plastičnim flašama
Ako je ovo još jedan Vučićev igrokaz neće se dogoditi ništa. Ukoliko je delovanje Tužilaštva za organizovani kriminal zaista primena zakona, onda su hapšenja zbog korupcije u slučaju pada nadstrešnice udarac u kičmu režima koji počiva na bezakonju
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.