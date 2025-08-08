Demografija

08.avgust 2025. I.M.

Zašto Srbija godišnje gubi grad veličine Kikinde?

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika. Istovremeno, prosečna starost građana raste, a broj novorođenih beba opada, što ukazuje na ozbiljne demografske izazove

Gradski prevoz

08.avgust 2025. N. M.

Nova ekonomija: Zašto su poništeni tenderi GSP-a pa sada mora da plati kaznu

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd najavilo je da će tokom avgusta raspisati novi tender za nabavku autobusa na gas. Razlog za raspisivanje ove javne nabavke je činjenica da je prethodna poništena, i to jer su dve firme podnele žalbu. GSP će obema firmama morati da plati po 120.000 dinara

Mentalno zdravlje

08.avgust 2025. K. S.

Zašto u Srbiji vlada nestašica antidepresiva?

Nestašica antidepresiva koji sadrže venlafaksin, poput venlaksa, adventa i drugih, pogodila je apoteke širom Srbije. Zamenski lek na domaće tržište navodno stiže tek naredne nedelje