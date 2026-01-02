Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je Ambasada Srbije još nema zvaničnu potvrdu da je neko od državljana Srbije stradao ili je povređen u požaru u baru „Le Constellation“ u Kran- Montani, ali da je porodica jednog srpskog državljanina prijavila nestanak.

„Nedavno smo dobili jedan kominike švajcarskih vlasti u kojem oni naravno potvrđuju da je bilo stranih državljana (u baru), ali da još ne mogu da potvrde identifikaciju i da će, kako to budu utvrđivali, obaveštavati odgovarajuće ambasade“, „, izjavio je Trifunović za agenciju Beta.

Naveo je i da je Ambasada Srbije u konstantnoj komunikaciji sa švajcarskim vlastima i lokalnom policijom.

U Kran-Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka „Le Constellation“, а 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.

