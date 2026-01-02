Vojni rok
Gašić ponovo najavljuje obavezni vojni rok: Hoće li u 2026. srpski mladići navući uniforme?
Objekti i oprema su spremni, najavljuje ministar vojni, a hoće li obavezni vojni rok ponovo biti uveden tokom 2026. godine
Porodica jednog državljanina Srbije prijavila nestanak nakon katastrofalnog požara u baru u Kran-Montani
Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je Ambasada Srbije još nema zvaničnu potvrdu da je neko od državljana Srbije stradao ili je povređen u požaru u baru „Le Constellation“ u Kran- Montani, ali da je porodica jednog srpskog državljanina prijavila nestanak.
„Nedavno smo dobili jedan kominike švajcarskih vlasti u kojem oni naravno potvrđuju da je bilo stranih državljana (u baru), ali da još ne mogu da potvrde identifikaciju i da će, kako to budu utvrđivali, obaveštavati odgovarajuće ambasade“, „, izjavio je Trifunović za agenciju Beta.
Naveo je i da je Ambasada Srbije u konstantnoj komunikaciji sa švajcarskim vlastima i lokalnom policijom.
U Kran-Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka „Le Constellation“, а 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.
Beograd je u Novu godinu ušao bez zvaničnog gradskog dočeka, bez većih saobraćajnih gužvi i bez masovnih okupljanja
Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara
„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi
Prema globalnom indeksu, Srbija je spremnija za primenu veštačke inteligencije od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, ali i odGrčke, Hrvatske i Rumunije, i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana
