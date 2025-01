„Nema veze što ne držite časova, ima da dolazite u osam i ostajete do tri na poslu.”

Ovako je direktor škole u jednom od najvećih sela u Srbiji zapretio nastavnom osoblju, kaže za „Vreme“ nastavnik srpskog Dejan (ime je na njegov zahtev izmenjeno)

Od kada je predsednik Vlade Miloš Vučević stavio „tačku” na pregovore sa prosvetnim radnicima i lično zapretio neposlušnima, direktori škola su se „malo smirili i ne prete više otvoreno onima koji ne žele da počnu da rade 20. januara, ali pokušavaju izokola sve što mogu”.

Ovo je samo jedan od mnogobrojnih primera pritiska na nastavnike. Preti se i preko drugih nastavnika, ali daje i šargarepa – da će se, ako od sada budu bili poslušni, obustaviti disciplinski postupci protiv svih koji su do sada bili „neposlušni“.

Štrajkujete? Evo vam još dva sata

„Situacija je i tragikomična po malo, direktor je do sada govorio – ‘alo ljudi, dobićete svi otkaze zbog štrajka’ i mahao nekim kao papirima o otkazu”, kaže Dejan. „Sad su, izgleda, dobili direktive da nam ne prete, pa on pokušava da nas zastraši jer ćemo, molim te, umesto od 8 do 12-13 časova, ostajati i do tri na poslu.”

Poruka je, misli Dejan, na prvi pogkled benigna, ali za mnoge zaposlene u školi dva sata duže je veliki problem jer imaju decu, starije ljude kod kuće o kojima brinu i druge obaveze. Tako se stvara situacija da je nastavnicima lakše da održe nastavu i budu ranije slobodni, nego da ne drže časove i moraju da ostanu u školi dva sata duže.

Već nekoliko dana direktor im, dodaje on, traži i detaljan novi plan rada, iako Dejan u školi radi 15 godina i odavno je svu dokumentaciju dostavio. Ranijih godina, plan se, kaže, nije ni pominjao.

Dejan je kao član sindikata „na neki način“ zaštićen. Ali je u njegovoj školi je od 40 zapolesnih, u sindikatu samo njih sedmoro.

„Ostali, mukice, nemaju nikoga da im ikako čuva leđa, a vidim da je i premijer posebno njih apostrofirao”, dodaje.

Dejan još ne zna da li će početi da predaje 20. januara, jer direktor nije hteo ništa da zakazuje, nikakvu sednicu o izjašnjavanju.

„Kako sve ide, verovatno i hoćemo ali sa velikim nezadovoljstvom”.

Nastavnici se, kaže, čuju preko Vajber grupe, ali mnogi se ni ne oglašavaju jer „nisu sigurni ko to posle prenosi”.

Disciplinski postupak

Nataša Zec je nastavnica u osnovnoj školi „Triva Vitasovic Lebarnik” u Laćarku kod Sremske Mitrovice.

Bila je direktorka u ovoj školi, ali je dobila otkaz kada je postala politički aktivna pre nekoliko godina i našla se na opozicionoj listi odbornika Grupe građana „Grad za sve nas“, koja je na izborima održanim 21. juna 2020. osvojila 11 mandata u Skupštini opštine Sremska Mitrovica.

Ona za „Vreme“ kaže da nju, iako je članica reprezentativnog sindikata, niko prethodnih dana nije pitao za mišljenje da li je za obustavu štrajka i početak rada 20. januara.

„Bukvalno nas niko nije zvao“, kaže ona. „Nas prosvetare su iz vlasti uzeli kao odličan mamac da pokušaju da umire sve ovo što se događa, a naša je krivica što mi padamo na to jer nemamo snage.“

Pre toga je praksa bila takva da se od nastavnika tražilo da pošalju poruku da li su za štrajk, a mnogi su izbegavali da to urade jer bi se onda saznalo – ako ne pristanu na dogovor sa državom.

„Ja sam predložila da glasanje bude tajno, ali to nije usvojeno“, kaže Zec.

“Među nastavnicima je počela da kruži priča da će se sve smiriti ako počnemo da radimo i da će obustaviti svaki disciplinski postupak koji postoji protiv bilo koga. To je kao ustupak onima koji su imali probleme.“

Sa druge strane, sada pretnje stižu preko drugih nastavnika, kruži priča da će „osvanuti novi disciplinski postupci protiv onih koji budu štrajkovali“.

Šta je Vučević poručio

Premijer Vučević je izjavio da drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama počinje 20. januara, a da je do 24. ili 25. januara produžen rok za zaključivanje ocena iz prvog polugodišta koje je odlukom Vlade završeno ranije.

„Moja poruka što se tiče prosvete: drugo polugodište počinje 20. januara, tačka! Produžili smo rok za zaključenje ocena do 24. ili 25. januara. Može da zaključi ocene, neće se insistirati do 20. januara, to je deo dogovora. Imaju dovoljno vremena da zaključe ocene, govorimo o prvom polugodištu, tako da je to dovoljno“, rekao je Vučević novinarima tokom posete bolnici u Vranju.

Na vatrometini oni bez zaštite sindikata

Govoreći o najavama štrajka u pojedinim školama, Vučević je rekao da će snositi konsekvence svi koji budu kršili zakon, a ne uživaju podršku i zaštitu sindikata.

„Vrlo su proste stvari, to su državne škole. Poruka moja đacima i roditeljima, da vas ne bi bombardovali kroz medije zbog pritisaka oni koji izmišljaju razne stvari: Škole počinju da rade, odnosno školska godina za celu Republiku Srbiju počinje 20. januara“, rekao je premijer.

Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot za „Vreme“ potvrđuje da radnici koji nisu u sindikatu jesu najviše izloženi pritiscima, kao i da nemaju nikoga da ih zaštiti u slučaju spora sa poslodavcem.

Šta je Vlada dogovorila sa sindikatima

„Prvo povećanje plata za zaposlene biće u martu, pet odsto, pa u oktobru pet odsto, pa u januaru 2026. godine sedam odsto. Kroz oktobarsku platu ove godine prosvetni radnici imaće početnu platu na nivou republičkog proseka. To je istorijsko povećanje. Doneli smo zajedničku odluku da je ovo najbolji sporazum za sve“, rekao je Vučević.

Izmene uredbe o koeficijentima, kako je naveo, obuhvatiće i vaspitačice u predškolskim ustanovama. Rekao je da sledi „ubrzan nastavak razgovora“ sa sindikatima o visokoškolskim ustanovama.

Vučević je rekao i da se nastavljaju razgovori o zaključivanju kolektivnog ugovora prosvetnih radnika koji ističe početkom marta ove godine.

Gde je tu problem

Prosvetari su, na početku štrajka, koji je počeo još pre pola godine, zahtevali da se plate odmah izjednače sa republičkim prosekom i to je bio njihov osnovni zahtev.

Sa povećanjima plata koje je obećala država, prosečna plata nastavnika će u nekom trenutku stizati do republičkog proseka, ali će već sledećeg meseca biti ispod ovog nivoa.

Sindikati koji su se dogovorili sa državom rekli su da im je vlast obećala da će izjednačiti prosečnu platu u zemlji sa njihovom u naredne tri godine.