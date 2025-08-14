Nakon nereda širom Srbije tokom poslednje dve večeri, studenti u blokadi pozivaju na novi protest od 19:30

„Večeras pucate po šavovima“ kratka je poruka koju su na društvenim mrežama objavili studenti u blokadi.

Oni su nakon sukoba građana i pristalica Srpske napredne stranke u utorak i sredu uveče (12. i 13. avgust) pozvali na novi protest u četvrtak u 19:30, uz napomenu da uskoro stiže više informacija.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Nešto kasnije su poručili protivničkoj strani da su „odsvirali svoje“, uz simboličan video – truba, žandarmerija i Skupština Srbije.

U komentarima se ljudi pitaju da li to znači da će protest biti upravo ispred Skupštine, kod „Ćacilenda“.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Na zvaničnom Iks (X) profilu studenati u blokadi pozvali su korisnike da im pišu mesto i vreme večerašnjeg okupljanja u njihovim gradovima.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.