Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS) saopštila je da u ponedeljak, 15. septembra oko 12 sati, kreću u protest upozorenja i da će širom Srbije poljoprivrednici izaći na ulice

Poljoprivrednici će 15. septembra izaći na protestnu vožnju širom Srbije, ali bez blokada puteva i saobraćajnica ističe IZOPS.

O ovoj akciji odlučeno je na jučerašnjem (11. septembar) sastanku u Staroj Pazovi kojem su, osim poljoprivrednika iz IZOPS-a, prisustvovali i predstavnici Udruženja Banatska Crnica, Dolovački paori, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac i Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran, piše Agroklub.

IZOPS je najavio proteste za sledeću nedelju, a čekali su da dogovore detalje, datum početka i dinamiku, sa ostalim udruženjima.

„Dogovoreno je da to bude protest upozorenja, a nakon ponedeljka ćemo videti šta ćemo dalje. Poljoprivrednici će izaći na ulice na celoj teritoriji Srbije, u protestne vožnje traktorima ili izražavanjem nezadovoljstva ispred lokalnih, okružnih, pokrajinskih ili republičkih institucija“, kaže Mileta Slankamenac iz IZOPS-a.

Glavni zahtev – jednokratnu pomoć zbog suše i mraza

Iz IZOPS-a ističu da imaju nekoliko jasnih zahteva: dizel bez akcize na pumpama, slobodno tržište, povoljne subvencionisane kredite za poljoprivrednike sa 1% kamate.

Takođe, zahtevaju od države isplatu 300 evra po hektaru, kao i isplatu svih dugovanja prema poljoprivrednicima i detaljan plan iznosa i isplate u budućnosti.

Poljoprivrednici iz deset udruženja iz Vojvodine i centralne Srbije tražili su sredinom jula od države jednokratnu pomoć od 300 evra po hektaru za jare useve i voćne zasade prijavljene u sistem e-agrar, zbog, kako su rekli, nesagledivih posledica suše i prolećnog mraza.

Još jedan zahtev

Slankamenac kaže da su dodali još jedan zahtev.

„Tražimo da se ministarstvo obračuna sa fiktivnim gazdinstvima i da prezentuje nama i javnosti šta su uradili po tom pitanju. Preporuka je za početak utvrditi razliku broja gazdinstava koji su priložili račune za sertifikovano seme i broja gazdinstava koji su podneli zahtev subvencije od za 18 hiljada po hektaru“, ističe on.

Podsetimo, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije daje podršku studentskim protestima od kada su oni počeli pre 10 meseci i od tada ne pregovaraju sa Ministarstvom poljoprivrede.

Izvor: Agroklub