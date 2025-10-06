Hronika
Tragedija na Dunavu: Prevrnuo se čamac sa kineskim državljanima
Više osoba završilo je u Dunavu nakon prevrtanja čamca kod Bačke Palanke. Na brodu se nalazilo 11 kineskih državljana, a najmanje jedna osoba je poginula
Predrag Bošković, nekadašnji ministar odbrane i funkcioner DPS-a, uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, kako tvrdi tužilaštvo, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović
Bivši ministar odbrane i nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista Crne Gore Predrag Bošković uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.
Bošković je nakon hapšenja priveden u Specijalno policijsko odjeljenje.
U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobaveštajne službe Dragu Spičanoviću.
Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.
Izvor: Vijesti
Policija intenzivno traga za Strahinjom Marinkovićem (2001) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u lokalu u Višnjičkoj banji, kao i za Dušanom Radosavljevićem (2006) i Stefanom Živojinovićem (1991), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova
Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Vanredno u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi i u delu Arilja
Od žice u njokama do kadmijuma u jagodama – samo od početka 2025. čak 23 upozorenja stigla su iz Evrope zbog nebezbedne hrane poreklom iz Srbije. Koju je „ozbiljno” štetnu susptancu pronašla grčka kontrola u srpskim kajsijama
