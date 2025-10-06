Predrag Bošković, nekadašnji ministar odbrane i funkcioner DPS-a, uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, kako tvrdi tužilaštvo, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović

Bivši ministar odbrane i nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista Crne Gore Predrag Bošković uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.

Bošković je nakon hapšenja priveden u Specijalno policijsko odjeljenje.

U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobaveštajne službe Dragu Spičanoviću.

Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.

Izvor: Vijesti