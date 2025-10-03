U znak solidarnosti sa studentom Fakulteta likovnih umetnosti Ognjenom Markovićem, koji je uhapšen na jednom od brodova flotile Sumud na putu ka Gazi, u Beogradu će u petak biti održana protestna šetnja

Protestna šetnja podrške studentu Fakulteta likovnih umetnosti Ognjenu Markoviću, koji je među aktivistima na jednom od brodova flotile Sumud koja je presretnuta na putu za Gazu biće održana u petak (3. oktobar) uveče u Beogradu.

Studenti u blokadi zakazali su okupljanje u 17.30 ispred Ministarstva spoljnih poslova (MSP), a šetaće se dalje Ulicom kneza Miloša ka Dedinju.

Šetnjom žele da podrže srpskog studenta koji je krenuo u humanitarnu misiju ka Gazi, ali i ostale aktiviste.

„Posle jučerašnjeg hapšenja flotile Sumud, među kojima je i naš kolega i prijatelj Ognjen Marković, ambasador Miroljub Petrović i Ministarstvo spoljnih poslova stupili su u kontakt sa Ognjenovom porodicom. Rečeno im je da će preduzeti sve korake da se Ognjen vrati u Srbiju u što kraćem roku, ali isto tako saznajemo da su po iskrcavanju u luku Ašdod odvedeni na interogaciju i da njihovim advokatima nije dozvoljen pristup istoj”, naveli su studenti na Instagramu.

Kako su dodali, još niko nije stupio u direktan kontakt sa Ognjenom, te da su ga izralske vojne snage ilegalno zadržale.

Student Ognjen Marković

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je u četvrtak (2. oktobar) da pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi državljanin Republike Srbije, član posade broda flotile Sumud, i u koordinaciji sa Ambasadom Republike Srbije u Tel Avivu angažovano je u pružanju konzularne zaštite.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je pomalo ironičan odgovor na dešavanja.

„Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može”, rekao je Vučić u četvrtak.

Deportacija 470 aktivista

Izraelska policija saopštila je da je 470 aktivista, koje je mornarica privela dok su pokušavali da probiju pomorsku blokadu Pojasa Gaze, prošlo kroz zvanične procedure i da će biti deportovani.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani rekao je da očekuje da će članovi flotile biti proterani iz Izraela u ponedeljak i utorak i poslati u evropske prestonice čarter letovima, prenosi Rojters.

Prema navodima policije, u operaciji je učestvovalo više od 600 policajaca, zajedno sa zatvorskim službenicima i predstavnicima imigracionih vlasti, raspoređenih u luci Ašdod kako bi preuzeli pritvorene aktiviste, preneo je danas Tajms of Izrael.

Uhapšeni, koji su stigli na 41 čamcu, prošli su „temeljnu inspekciju” pre nego što su predati Upravi za stanovništvo i imigraciju i izraelskoj zatvorskoj službi na dalju obradu.

Poslednji brod flotile, Marinet, zarobljen je 42 nautičke milje od Gaze, saopštili su organizatori u petak, prenosi britanski Independent.

Izraelska ratna mornarica zaustavila je u sredu uveče (1. oktobra) više brodova Globalne Sumud flotile sa humanitarnom pomoći za Pojas Gaze i privela aktiviste koji su bili na njima, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Amnesti internešenel je nazvao izraelsko zaustavljanje brodova sa pomoći „napadom na međunarodno pravo i osnovno čovečanstvo“.

Protesti širom sveta

Zaustavljanje flote izazvalo je reakcije međunarodne zajednice, među kojima su lideri u Kolumbiji, Maleziji, Brazilu i Italiji. Tursko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je izraelsko presretanje „činom terora“.

Protesti su održani u brojnim gradovima širom sveta.

U Barseloni je na ulice izašlo oko 15.000 demonstranta, nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Dablinu, protestovalo se u Parizu, Marseju, Rimu, Milanu, Berlinu, Briselu, Hagu, Tunisu, Braziliji, Sidneju, Istanbulu, Buenos Ajresu…