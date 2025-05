Na Gradskom trgu u Valjevu, kome je prisustvovalo nekoliko stotina ljudi, održan je protest povodom prebijanja aktiviste Ljubiše Čulića, koje se dogodilo u petak oko 18 časova.

Aktivistkinja i Čulićev advokat, Jana Aćimović Planojević, se obratila prisutnima, Dobro veče, patriotre, vi ste patriote, a ne oni koji izlaze iz mraka, što prete i tuku, što bespogovorno izvršavaju naloge i učestvuju u uništavanju Srbije, vi ste patriote, a ne oni koji ćute i sklanjaju se, ne oni koji seju mržnju, prodaju obraz i ognjišta…

Nastavila je da je pretučen naš drug i saborac, od strane maskiranih napadača, izašao je da kupi detetu lek, a završio prebijen i krvav, zašto, zato što je otac gimnazijalke, zato što je od početka uz đake i studente, zato što ih štiti i bori se za istinu, smeta im slobodan čovek koji se ne plaši. Advokatica je rekla da sa jedne strane imamo Srbiju solidarnosti, ljubavi i međusobne podrške, sa druge mrak, nasilje i pohlepu, i upitala, Da li je to Srbija kakvu želimo! Umesto da se hapse kriminalci, privode se ljudi koji ništa nisu uradili, represija se pojačava, danas je žrtva Ljubiša, sutra može biti bilo ko, zato smo ovde, i bićemo i ubuduće jedni uz druge, nećemo odustati od borbe za bolju Srbiju.

Ljubiša Čulić

Sa štakom, desnom potkolenicom u zavojima, vidno uzbuđen, prisutnima se obratio i Ljubiša Čulić. Kako je rekao, ako su njegovim prebijanjem hteli da izazovu strah, od njega ga neće dobiti, ko bi on bio da se povuče posle toliko prebijene dece, oni će biti ti koji će se na kraju povući. Naglasio je da je samo običan građanin, kakva je on sila da bude pretnja režimu, da ga napadaju u čoporu, sram ih bilo, takvi su vodili decu u Kragujevcu na streljanje, oni i njihov Firer. Mogu da lome ruke i noge, ali duh neće slomiti. Ne preostaje ništa nego da idu istim putem, moramo nastaviti da se borimo, bez obzira na sve, on će nastaviti, i neće se povući.

Potom je novinarima izneo pojedinosti nemilog događaja. Otišao u stan kod bivše u supruge, u naselju „Milivije Bjelica“, jer ćerci, koja je juniorski šampion Srbije u biciklizmu, nije bilo dobro. Uzeo je ćerkinu biciklu i pošao do apoteke da kupi detetu lek, iz žbunja je iskočilo pet maskiranih lica, sa kapuljačama i fantomkama, sa drvenim držalicama od sekira u rukama, kod jednog je primetio pištolj.

Bez reči su krenuli prema njemu, bio je zatečen, podigao je bicikl, i sa njim se branio, kad su ga poprskali biber sprejom, počeo je da beži, spotakli su ga i nastavili žestoko da udaraju, zaštitio je rukama glavu, ima uboje po rebrima i ramenima, desna noga mu je toliko povređena da se videla kost.

Ljudi su počeli da viču, Policija, U pomoć, i oni su se bez reči povukli iza zgrade, očevici kažu da su ušli u plavu „škodu“ Beogradskih registrtacija. Stigla je policija, završio je u Urgentnom centru, srećom bez preloma, policija je rekla da će ga zvati da mu uzmu izjavu, prošla su dva dana, niko ga nije zvao.

Privatno nema neprijatelja, jedino ako nekome nije smetalo što je jedan od organizatora Valjevskog zbora, što je redar na protestima Gimnazijalaca i što oštro, kako ova vlast zaslužuje, govori na društvenim mrežama.

Ako su hteli da ga uplaše, nisu ga uplašili. Bio je dobrovoljac ’99, ali ne želi to da potencira, on je običan građanin, ovim su samo pokazali koliko su u stvari slabi…