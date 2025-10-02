Nova pravila ulaska u EU za građane koji nisu državljani njenih članica počinje 12. oktobra. Šta čeka građane Srbije

Od 12. oktobra počinje postepena primena novog Sistema ulaska/izlaska (EES) Evropske unije (EU) koji se odnosi na građane koji nisu državljani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemljama Šengen zone.

Pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem, saopštio je MUP.

Maloletne osobe starije od 12 godina podležu registraciji, dok mlađi od 12 godina neće biti evidentirani, navodi se u saopštenju.

Postepena primena

U Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci – Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u Bugarskoj na prelazu Gradina – Kalotina, u Rumuniji na prelazu Kaluđerovo – Najdaš.

U Mađarskoj će se sistem uvoditi fazno od 28. oktobra do 11. novembra na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim, naveo je MUP.

Poseban dosije

Za one koji nemaju regulisan boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriji Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. novembra.

Za tu kategoriju putnika biće formiran poseban dosije koji će važiti za naredne prelaske, ukoliko putnici državnu granicu pređu najmanje četiri puta u roku od 30 dana, a ukoliko pređu manje od četiri puta, biće potrebno ponovo evidentiranje u sistem.

Pečatiranje pasoša do aprila

Prema navodima MUP-a, od 12. oktobra 2025. do 10. aprila 2026. godine pasoši će i dalje biti pečatirani svim putnicima, bez obzira na to da li je EES dosije formiran.

Vozači teretnih vozila će samostalno moći da se prijavljuju elektronskim putem dok se nalaze na teritoriji EU, a evidentiranje podataka trebalo bi da se obavi prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja.

Ministarstvo apeluje da građani prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema i da se informišu o uslovima na konkretnim prelazima.