Niz kontradiktornosti i nelogičnosti izneli su svedoci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tokom ročišta održanog u četvrtak u postupku za navodnu zloupotrebu položaja protiv inspektora Odeljenja za borbu protiv droga beogradske policije koji su učestvovali u razotkrivanju Jovanjice – prema optužnici najveće fabrike droge u Evropi.

Inspektori Milan Isakov, Miloš Vešović i Miloš Knežević optuženi su da su 28. septembra 2022. godine zlostavljali Benjamina Hasanagića i Miloša Miletića nakon što su se sastali kako bi oštećeni Isakovu vratili tri nargile koje im je iznajmio i dug od 13 hiljada dinara. Krajem oktobra iste godine inspektori su uhapšeni i poslati u pritvorske ćelije okruženi narkodilerima koje su upravo oni do tada hapsili. Sve je pratila i ogromna tabloidna hajku protiv inspektora. Optuženi inspektori tvrde da je čitav proces protiv njih montiran uz pomoć dela Tužilaštva i političkih centara moći kao osveta zato što su otkrili Jovanjicu.

Podsetimo, inspektor Milan Isakov učestvovao je u otkrivanju „Jovanjice“ i zajedno sa svojim tadašnjim šefom Slobodanom Milenkovićem uhapsio Predraga Koluviju 13. novembra 2019. godine. On je u tom sudskom procesu i svedočio 6. septembra 2023. godine, a samo nekoliko sati kasnije tužilaštvo je saopštilo da je podiglo optužni predlog protiv njega i dvojice njegovih kolega iz Četvrtog odeljenja beogradske policije za zloupotrebu službenog položaja.

Zbog toga je Iaskov ranije u svojoj odbrani istakao da je ovo optuženje osveta za „Jovanjicu“ i njegovo svedočenje u Specijalnom sudu, kada je kazao da su tamo otkrili „fabriku droge i umešanost državnih i vojnih bezbednosnih službi u kriminal“.

Sudija ni da čuje za “Jovanjicu”

Upravo to je istakla i supruga Isakova, Dunja, koja je svedočila o tome kako su ona i suprug zajedno iznajmljivali nargile i zajedno se upoznali i sedeli sa svedokom koji sada tvrdi da nije znao da je Isakov policajac.

„Da nije bilo slučaja ‘Jovanjica’ moj suprug ne bi sedeo ovde“, rekla je Dunja Isakov.

Sudija Milan Grkinić burno je reagovao.

“Nemojte mi govoriti o Jovanjici.”

Supruga inspektora Isakova govorila je i o tome kako su znali da mu se sprema neko krivično delo kao osveta i kako je njen suprug uhapšen.

„Milan je dobio poziv od kolege iz unutrašnje kontrole MUP-a. Bio je kod kuće tada. Rečeno mu je ‘izađi napolje i mirno se predaj’. Više policajaca je opkolilo kuću, tog 25. oktobra 2022. On je uhapšen i dok je bio u pritvoru, zatvorenici su mu pretili da će ga ubiti, zaklati i pokazati gde mu je mesto.“, rekla je supruga inspektora Isakova u sudnici.

Možda sudija ne želi da sluša o Jovanjici, ali možda je zapravo neophodno da bi shvatio zašto inspektori od prvog dana hapšenja govore da je proces protiv njih montiran, a onda bi se možda i lakše shvatilo zašto su svi svedoci koje je angažovalo Tužilaštvo bili toliko kontradiktorni.

Tuširanje sa nargilama

Navodno oštećeni Benjamin Hasanagić tvrdi da su ga policajci pretukli zbog dugovanja oko nargila i kako su mu tada nanete teške telesne povrede, odnosno da mu je pukla bubna opna.

E sad, ostalo je nejasno i nevešto objašnjeno zašto se posle susreta s policajcima, tako teško povređeni mladić vozikao autom sa devojkom, koju Sud ne može da pozove, jer joj se “ne seća” prezimena. Zašto je tako teško povređeni mladić kod lekara otišao prvi put posle 5 dana, a tek 17 dana kasnije je dobio potvrdu da mu je pukla bubna opna?

Kontradiktornost je dostigla vrhunac kada je Hasanagić tvrdio da ne zna zašto se u večernjim satima sreo sa inspektorima.

Marko Drašković, iz advokatske kancelarije Tomanović, koji je branilac inspektora Isakova i Vešovića, predočio mu je dokaze u vidu telefonskih prepiski, pa je neverodostojnost iskaza bila potpuno jasna.

A zbunjujuće je bilo i što je Hasanagića najpre tvrdio da je posle susreta sa inspektorima, uprkos povredama, narednih dana radio, a zatim je rekao da se ne seća da li je radio ili nije.

I sam sudija je primetio da je svedok govorio o nekim detaljima u današnjem iskazu u sudnici, koje nije pominjao tužiocu u istrazi. Objašnjenje Hasanagića je bilo da je ispitivanje kod tužioca „dugo trajalo“.

Okrivljeni Miloš Vešović imao je primedbu na iskaz Hasanagića. Istakao je da on od događaja pravi konstrukciju i prilagođava izjave, te da je jedno govorio tužiocu, a u sudnici drugačije

Jedan momenat koji bi se mogao nazvati i bizarnim izazvao je punu pažnju svih prisutnih u sudnici: Benjamin Hasanagić rekao je da je nargile koje je iznajmljivao od Isakova čuvao u tuš kabini i da se kupao zajedno sa njima.

Povređen, a radio dva posla dan i noć

Ni tokom svedočenja drugog oštećenog Miloša Miletića takođe nisu mogle ostati neprimećene nelogičnosti. On je, na primer, rekao da je Hasanagić držao nargile u blizini ulaza u kuću.

Iako su ga, kako tvrdi, policajci prebili, Miletić je rekao da je posle toga radio dva posla i danju i noću, preko dana kao vozač, a noću u klubovima.

Za inspektora Isakova rekao je da ga je video dva puta i da je znao samo da ga zovu „Milanče“.

Pričajući o tome šta je tačno od povreda naveo lekarima, a šta je i zbog čega navodno preskočio, rekao je da je i on, isto kao Hasanagić, rekao da su ga „tukle nepoznate osobe“, a nakon lekara su odlučili da odu u policiju i prijave prebijanje.

Odbrana je odmah reagovala.

„Kako nepoznate osobe, kad ste rekli da znate Isakova?“

„Pa ja ga znam samo kao ‘Milanče’, šta da kažem“, odgovorio je Miletić.

Advokatica Dobričanin Nikodinović insistirala je na tome da je i ovaj deo iskaza nelogičan, jer „svako zna, bar mi svi u ovoj sudnici, da bi lekari odmah reagovali i sami pozvali policiju, kada im neko kaže da su ga pretukla nepoznata lica“.

U prilog nelogičnostima je i deo kazivanja Miletića da je čitao novinske članke o inspektorima Četvrtog odeljenja pre nego što je otišao na prepoznavanje u policiju, ali na pitanje odbrane zašto i članke nije pokazao policiji da im pomogne, Miletić nije imao jasan odgovor.

Zatim je usledila rasprava u sudnici zbog kontradiktornosti u Miletićevom iskazu.

Naime, on je najpre rekao da se nije plašio kada mu je Isakov prilikom susreta septembra 2022. pokazao službenu legitimaciju i da su imali „sasvim normalnu komunikaciju“ to veče sve dok nisu počeli malo žučnije da raspravljaju da li su on i Hasanagić Isakovu dužni novac za nargile ili ne.

Svega desetak minuta kasnije tužiteljki Danijeli Kljajić rekao je da „jeste bio u strahu“, nakon pokazivanja službene legitimacije.

S obzirom na to da je svedok naveo da nije imao telefonsku komunikaciju sa Isakovim, da čak nije imao ni njegov broj telefona, odbrana je podsetila na postojanje izveštaja o veštačenju telefona koji pokazuje upravo suprotno.

Pripremljeni svedok?

Svedoka Uroša Tucovića nisu pozvali ni odbrana ni Tužilaštvo već Sud. Takvi svedoci ne smeju biti pripremani za odgovore, međutim, već u prvom minutu njegovog obraćanja postalo je jasno da Tucović veoma dobro zna šta će da ga pitaju.

Sudija je upitao Tucovića: “Znate li zašto ste ovde?”

Svedok Tucović: “Da, znam, treba da govorim o upoznavanju Hasanagića sa Isakovim.”

Na to je vrlo ofanzivno reagovao branilac dvojice inspektora Marko Drašković.

Nelogičnosti u kazivanju i ovog svedoka bile su jasne, kada je rako da ne zna ni ime ni prezime inspektora Milana Isakova, iako je potvrdio da ga je baš on spojio sa Hasanagićem zbog iznajmljivanja nargila. Naveo je i da nije znao da je Isakov policajac i da on ne zna da li su to znali oštećeni mladići. Za kritični događaj iz septembra 2022. kaže da je saznao „iz novina“ kada su uhapšeni inspektori.

Advokatica okrivljenog Miloša Kneževića Zora Dobričanin Nikodinović isptivala je svedoka o tome kada je on sve čitao novine, u kojim periodima pokušavajući da istakne upitnost njegovog kredibiliteta, budući da je na mnoga pitanja odgovarao sa ‘ne sećam se’, ‘zaboravio sam momku ime’, ‘nisam znao da je policajac’, a okrivljeni Isakov je „mesecima bio na naslovnim stranama, na televiziji i portalima“.