Na godišnjem nivou iz Srbije trajno odlazi više od 25.000 do 27.000 ljudi od 2011. do 2022. godine. Sa druge strane, priliv stranih radnika stalno raste uz dominaciju Kineza, Rusa i Turaka

Iz Srbije već duže od deceniju, na godišnjem nivou, trajno odlazi više od 25.000 ljudi, pokazali su rezultati istraživanja koje je uradio Institut za razvoj inovacija, pod nazivom „Mobilnost radne snage u Srbiji“, piše „Danas”.

Sa druge strane, naša zemlja za prvih sedam meseci ove godine izdala oko 50.000 radnih dozvola za strance, gde dominiraju radnici iz Kine, Rusije i Turske.

Situacija u Srbiji se neupitno popravila kada je u pitanju broj nezaposlenih, a ekonomsko stanje na tržištu rada danas i 2008. ne mogu da se porede, naglasio je direktor ovog Instituta Nenad Jevtović.

„Tada smo imali gotovo milion nezaposlenih, a sada imamo 296.000 nezaposlenih, od čega je dosta privremeno nezaposlenih, koji su u fazi menjanja posla“, pojasnio je on.

Kako je zaključeno, ti rezultati su posledica, pre svega, svetskih kretanja privrede i toga što „već 25 godina nemamo rat“, zato, prema njegovim rečima „treba da budete antitalenat za ekonomsku politiku da ne napredujete“.

Međutim, kao problem se, prema rečima Jevtovića, javlja to što smo mi do 2027. godine, izabrali model rasta koji se zasniva na građevinarstvu.

„To je kao da smo izabrali da vozimo automobil na dizel, a nemamo dizel kod kuće, moramo da ga uvozimo. Dakle, izabrali smo to, a nemamo ljudi i radne snage. Mi nemamo ljude za sve te građevinske projekte“, ukazao je Jevtović.

Zbog toga, zaključno sa julom ove godine, imamo oko 50.000 izdatih radnih dozvola za strance u Srbiji, a taj broj će sigurno i rasti u narednom periodu smatra Jevtović i dodaje da je to neminovno uz sve radove koje EKSPO zahteva, jer Srbija nema ljudi za to. „Nema odakle iz Srbije da se vuku radnici“, ukazao je on.

Broj stranih radnika u Srbiji

Kako je „Vreme” ranije pisalo prilikom 251 izvršenog inspekcijskog nadzora, inspektori rada su zatekli na radu ukupno 7781 stranog državljanina, od kojih njih 867 nije imalo obezbeđenu dozvolu za rad u Republici Srbiji. Od tih 867 radnika 687 je iz Turske, 36 iz Kine, 24 iz Kube, 26 dolazi iz Indije, devet je iz Ruske Federacije, 14 iz Turkmenistana, 15 iz Uzbekistana, 22 iz Egipta, a trojica su državljani Tadžikistana…

Od zatečenih radno angažovanih prošle godine najviše ih je bilo iz Narodne Republike Kine, njih 5952, potom iz Turske – 1183, Egipta 256…

Na radu „na crno”, bez zaključenog ugovora o radu i/ili bez prijave na obavezno socijalno osiguranje, zatečeno je 450 stranih državljana, najviše državljana Turske, njih 335.

„Ne znamo gde su nam ljudi koji odu”

Jevtović je naveo da je od 25.000 do 27.000 ljudi godišnje, od 2011. do 2022. godine, odlazilo trajno iz Srbije.

Međutim, prema njegovim rečima, država Srbija nema nikave kvalitetne podatke o emigracijama.

„Mi ne znamo gde su nam ljudi koji odu“, ukazao je Jevtović.

„Podaci o imigraciji u našu zemlju su jasni”

Sa druge strane, podaci o imigraciji u našu zemlju su vrlo jasni, što je, kako je kazao, i deo obaveza prema Evropskoj uniji (EU), koje smo preuzeli još 2008. godine, a te podatke u Srbiji prati KIRS (Komesarijat za izbeglice i raseljena lica).

Jevtović je naveo da slika ljudi koji dolaze na rad u Srbiju nije baš onakva kao što nama izgleda.

„Dominantno su tu Kinezi, zatim Rusi i od 2017. godine imamo eksponencijalni rast Turaka, koji su se troduplirali od 2017. do 2021. godine“, otkrio je on.

I objasnio: „Dominantnta mesta na kojima rade jesu auto-putevi i razna gradilišta, kao što je Moravski koridor i slično“.

Jevtović je dodao da se Indija javlja, takođe, sa velikim brojem radnika u našoj zemlji i raste u sektoru poljoprivrede. Dalje je pojasnio da postoje slučajevi gde se njima plaća celokupan aranžman da iz Indije dođu avionom ovde odrade posao i kasnije se isto tako vraćaju.

To se, prema rezultatima istraživanja, najviše dešava u Sremu gde kod nas, kako je rekao Jevtović, nezaposlenost gotovo i da ne postoji.