Od 1. aprila cene putarine kroz Grčku više su za 30 do 35 odsto, pa ako do Halkidikuja putujete automobilom, trebaće vam oko pet evra više nego prošlog leta

Cene putarina u Grčkoj poskupele su od 1. aprila. odmah po prelasku granice. Nove cene su u proseku više za 30–35 odsto.

Iza prelaza Evzoni, gde je prva putarina do poslednjeg dana marta iznosila 1,80 evra za putničko vozilo, sada je 2,40 evra.

Primenjuju se na celom auto-putu „Egnatija” na severu Grčke, od Igumenice na zapadu do granice sa Turskom kod Kipija, na istoku zemlje.

Srpski turisti koji će letovati u mestima Olimpijske regije, na Halkidikiju ili Tasosu, putarinu će ukupno platiti oko pet evra više nego minulog leta.

Građani koji autom putuju iz Beograda preko Severne Makedonije do nekog mesta na prvom ili drugom prstu Halkidikija, za putarinu u jednom pravcu treba da izdvoje 25,95 evra, ili 3.040 dinara. Za istu rutu, turistima iz Novog Sada biće potrebno nešto više novca 28,45 evra što je oko 3.330 dinara, a Subotičinima čak 32,45 evra, ili 3.800 dinara. Nišlije će proći najpovoljnije sa 16,95 evra, odnosno sa oko 1.990 dinara.

Putnici koji iz Beograda idu na Krf, do Igumenice će platiti 36,25 evra, odnosno oko 4.250 dinara, a ukoliko letuju na Tasosu, putarina do Kavale će ih koštati 31,55 evra ili oko 3.700 dinara. Od Beograda do Atine potrebno je izdvojiti 58,65 evra, što je 6.870 dinara.

Ukupan iznos putarine kroz Severnu Makedoniju je osam evra. Putnici će u ovoj zemlji proći pet naplatnih rampi, a na svakoj deonici naknada iznosi od jednog do dva evra.

Dobra vest je da se narednih dana očekuje odluka po kojoj će naši motorizovani turisti moći da u Grčkoj koriste zajednički TAG za elektronsku naplatu putarine, koji sada važi za putovanja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju.