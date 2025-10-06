Iako je Pravilnikom o listama čekanja određeno da na operaciju kuka i kolena može da se čeka najviše godinu dana, neki pacijenti će na ovu intervenciju čekati i 16 godina, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI). Još jedan problem je činjenica da bolnice ne poštuju listu čekanja, pa su pojedini pacijenti operisani pre reda, što je uzrokovalo dodatna čekanja za druge pacijente.

DRI je sprovela je reviziju svrsishodnosti poslovanja na temu „Upravljanje listama čekanja za ugradnju endoproteze kuka i kolena u realnom vremenu“, sa ciljem da ispita da li nadležne institucije upravljaju listama čekanja na efikasan i transparentan način, u cilju smanjenja broja pacijenata i čekanja na intervencije, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

DRI je, kako se navodi u izveštaju, zaključila da „odsustvo efikasnih i efektivnih internih kontrola, kao i nadzora nad listama čekanja, narušava ravnopravnost u pristupu zdravstvenoj zaštiti, poverenje u zdravstveni sistem i smanjuje transparentnost.

Kako je utvrđeno, zdravstvene ustanove koje su bile subjekti revizije – Univerzitetski klinički centar Srbije, Univerzitetski klinički centar Vojvodine i Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica, nisu uspostavile efikasne interne kontrole u postupku formiranja i upravljanja listama čekanja, „što dovodi do smanjene transparentnosti i narušava poverenje u sistem i ravnopravnost u pristupu zdravstvenoj zaštiti”.

„Nedovoljno efikasne interne kontrole u sve tri zdravstvene ustanove dovele su do formiranja lista čekanja koje nisu u skladu sa važećim propisima, što ugrožava pouzdanost podataka, smanjuje transparentnost i izaziva nepoverenje pacijenata”, navodi se u izveštaju DRI.

Rokovi se ne poštuju

„Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da davalac zdravstvenih usluga koji utvrđuje listu čekanja osiguranom licu pruža zdravstvenu uslugu u skladu sa tom listom čekanja, odnosno jedinstvenom listom čekanja. Najduži rok za čekanje na intervenciju/zdravstvenu uslugu ugradnje endoproteze kuka, odnosno endoproteze kolena je do godinu dana, u zavisnosti od procene zdravstvenog stanja pacijenta”, navodi DRI.

Međutim, u postupku revizije utvrđeno je da se na listama čekanja sve tri zdravstvene ustanove nalaze pacijetni kojima nije pružena usluga u tom roku. DRI je utvrdio da se na dan 23. juna 2025. godine na listama čekanja IO Banjica za ugradnju endoproteze kuka i endoproteze kolena nalazilo ukupno 4.967 pacijenata koji su na ovu uslugu čekali više od godinu dana. Ovi pacijenti predstavljaju 51,4 odsto svih pacijanata na listama čekanja ove zdravstvene ustanove.

Procentualno posmatrano, najviše pacijanata koji na ove usluge čekaju više od godinu dana je u UKC Vojvodine (oko 70,9 odsto na dan 13. juna 2025).

Državni revizori utvrdili su da postoji više uzroka ovakvog stanja u zdravstvu. Pre svega, tu je nemogućnost zdravstvene ustanove da u uslovima ograničenih kadrovskih i prostornih kapaciteta pruži uslugu velikom broju pacijenata u roku od godinu dana. Potom, DRI navodi epidemiološku situaciju usled pandemije kovida, koja je u periodu od 2020. do 2022. godine značajno povećala broj pacijenata na listama čekanja i prosečno vreme pružanja usluge, jer su ove zdravstvene ustanove bile kovid bolnice. Takođe, sledeći uzrok su „nedosledne primene odredbi Pravilnika o listama čekanja koje se odnose na redosled pozivanja pacijenata i najduže vreme čekanja”.

„Prolongiranjem pružanja usluge u odnosu na najduži rok utvrđen Pravilnikom o listama čekanja, potrebnu zdravstvenu uslugu u propisanom roku nije dobilo oko 10.000 lica, čime im je povređeno pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja”, navodi DRI u izveštaju.

Bolnice nisu poštovale redosled na listi čekanja

Sve tri zdravstvene ustanove su u manjoj ili većoj meri pružale usluge ugradnje endoproteze kuka i endoproteze kolena mimo redosleda na listama čekanja. Naime, usled velikog broja pacijenata na listama čekanja, ove zdravstvene ustanove uspostavljaju interne evidencije pacijenata koji bi trebalo da se prioritetno operišu, sa dijagnozama koje u manjem ili većem stepenu odgovaraju kriterijumima iz Pravilnika o listama čekanja za operaciju do šest meseci.

„Posledica navedenog je da je najmanje 49 pacijenata u periodu od tri nedelje operisano mimo redosleda na listama čekanja, odnosno isto toliko nije dobilo potrebnu uslugu u propisanom roku”, navodi DRI.

Pacijenti na operaciju čekaju i do 16 godina

DRI u svom izveštaju navodi da je tokom godina broj pacijenata na listama čekanja naglo porastao, posebno zbog pandemije kovida, kada su mnoge zdravstvene ustanove obustavile redovno pružanje zdravstvenih usluga jer su bile kovid bolnice.

Samo u 2023, ukupan broj novih pacijenata koji su te godine stavljeni na listu čekanja iznosio je čak 125.239. Ovaj broj je za 20.000 veći u odnosu na prethodnu godinu i predstavlja najveći broj pacijenata koji su stavljeni na listu čekanja u periodu od 2019. do 2023.

U oktobru prošle godine, ukupan broj lica na listama čekanja iznosio je više od 60.000.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut, prosečna dužina čekanja u 2023. godini je bila najduža za igradnju proteze kolena – 871 dan, što je duže od dve godine. Prosečna dužina čekanja za ugradnju proteze kuka je 405 dana, iako je Pravilnikom propisano da je maksimalno vreme čekanja godinu dana.

Trenutno, za pojedine intervencije pacijenti čekaju od 2011. godine, pri čemu su očekivani datumi intervencije zakazani 2027. To znači da će neki pacijenti na operaciju čekati i do 16 godina.

Treba, doduše, napomenuti da je broj pruženih usluga ugradnje endoproteze kolena u 2024. povećan je za 62 odsto u odnosu na 2023. godinu, a poseban rast vidi se od oktobra. Međutim, prema rečima predstavnika zdravstvenih ustanova, rast je postignut uglavnom smanjenjem pružanja usluga ostalih operativnih zahvata, poput sportskih povreda. Sve druge operacije (sem endoproteze kuka i endoproteze kolena) upisuju se na takozvanu listu evidentiranja za operaciju. Trenutno ima više od 12.000 pacijenata koji čekaju na druge operacije, i to samo u IO Banjica.

Dakle, liste čekanja se ne formiraju samo za operacije kuka i kolena. One se prave i za CT pregled glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, abdomen, male karlice, kao i za magnetnu rezonancu glave, kičmenog stuba, abdomena, male karlice, muskuloskeletnog sistema i dojki. Čeka se i na dijagnostički koronarografiju i kateterizaciju srca, hiruršku i nehiruršku revaskularizaciju miokarda, ugradnju pejsmejkera, kardioverter defibrilatora, veštačkuh valvula, graftova od veštačkog materijala i endovaskularnih graft proteza. Liste čekanja formiraju se i za operacije senilne i presenilne katarakte sa ugradnjom intraokularnih sočiva.

Izvor: Nova ekonomija

