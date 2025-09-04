Vidovdanski protest

Represija režima

04.septembar 2025. B. B.

Tužilac sumnjiči veterana kojeg su pretukli batinaši

Pretučenom veteranu oduzet je mobilni telefon zbog navodnog izazivanja panike i nereda, pa je tako, iako je bio očigledna žrtva maskiranih, postao i potencijalni osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela

Životni standard

04.septembar 2025. K. S.

Penzije ubedljivo gube trku sa platama

Od kako su naprednjaci došli na vlast prosečna penzija u Srbiji nije ni pola prosečne plate. Prava nevolja je što pola miliona penzionera preživljava sa manje od 250 evra mesečno

Otežane transfuzije u Srbiji

03.septembar 2025. Marija L. Janković

Ona traži krv od ljudi

Krv se ovog leta traži - ali bukvalno. Dok Zavodi za transfuziju i Crveni krst apeluju da su zalihe krvi na minimumu, hronični pacijenti ispaštaju jer ne mogu da dobiju transfuziju kada im je potrebna