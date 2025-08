Radovi na kružnom toku kod Skupštine privedeni su kraju.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i popločavanju trotoara u ulici Trg Nikole Pašića, dok su najavljena proširenja autobuskih stajališta u oba smera završena.

Nova stajališta i trake

Grad Beograd ranije je najavio da će novo stajalište biti opremljeno svom pratećom infrastrukturom, uključujući nadstrešnicu i informativni stub.

Na taj način, proširenjem autobuskog stajališta na parking Skupštine grada biće omogućena još jedna traka za kretanje.

U smeru ka Bulevaru kralja Aleksandra od kružnog toka, postavljeno je pet saobraćajnih traka, dok je za suprotni smer ka centru grada namenjeno tri.

Horizontalna bela signalizacija postavljena je na određenim delovima kolovoza – strelice sa dozvoljenim skretanjima, dok se još uvek čeka na označavanje pešačkih prelaza.

Iako su radovi pri kraju, prostor namenjen za kretanje vozila zatvore je i dalje. Beli šatori Studenata koji žele da uče, iz Pionirskog parka, već mesecima se nalaze na platou ispred Skupštine, trenutno samo na levoj strani.

Kružni tok i na Trgu republike

Deo šireg plana za rasterećenje saobraćaja u centru grada je i novi kružni tok na Trgu republike, saopšteno je ranije.

Iz Grada Beograd objasnili su da će saobraćajnice dobiti novu kolovoznu konstrukciju, a u središtu kruga biće postavljen Beogradski sat, kao novo obeležje grada koji će spojiti tradiciju i estetiku savremenog grada.

Zbog vizuelnog i bezbednosnog unapređenja, po obodu platoa Trga republike nalaziće se granitne žardinjere sa zelenilom.

Šta se to sprema na Terazijama?

Građani su zbunjeni prizorom sa Terazija, gde deluje da se priprema sledeći novi kružni tok.

Da li nam se na Terazijama smeši novi kružni tok? Vozači zbunjeni. Šapiću, prestani da uništavaš ovaj grad, uradi bar jednom pravu stvar, podnesi ostavku. pic.twitter.com/saHBvQZUj3 — Vladimir Marković (@SaStaroGrada) August 2, 2025

„Po ovom kružnom toku koliko mogu da vidim da – iz pravca Terazija samo će moći pravo. Jer će se svi uliti u desnu plavu strelicu i to je to – bukvalno kao i do sada. Inače, ako ništa drugo, novost je da će moći iz pravca Terazijskog tunela da se okrene desno nazad na Terazije“, šaljivo je na mreži Iks (X) dao svoj komentar jedan od korisnika.

U februaru je Grad Beograd, nakon najava Aleksandra Šapića, potvrdio da su u planu dva nova kružna toka, na Terazijama i u Prizrenskoj ulici, koja bi trebalo da dodatno ubrzaju saobraćaj, smanje gužve, ali i povećaju bezbednost

Podsetimo, zbog izvođenja radova po gradu, došlo do izmena u saobraćanju brojnih linija gradskog prevoza, pa je i stajalište „Terazije“ privremeno zatvoreno.

Profesor Vujanić: Kružni tok bolji od raskrsnice

Milan Vujanić, profesor Sobraćajnog fakulteta u penziji, za „Vreme“ ističe da kružni tok može da bude dobro rešenje.

„Kružni tokovi su uvek bolje rešenje od klasične raskrsnice. Bezbedniji su, jer od 16 ukrsnih tačaka kod klasične raskrsnice sa dva puta po dve saobraćajne trake, kada stavite kružni tok to pređe na osam tačaka. To znači da su vozači manje opterećeni i manje u mogućnosti da pogreše“, kaže preofesor Vujanić.

Ističe da kružni tok zauzima veliku površinu, i da ga je na mnogim mestima nemoguće postaviti.

„Ako je moguće, onda je dobro da se postavi. Unapređenje kružnog toka je ako se dodaju i semafori, ali to dolazi u obzir samo ako su raskrsnice opterećene i ako su semafori opremljeni trakama, odnosno petljama koje detektuju prilaz vozila“, objašnjava profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji.

On zaključuje da, uprkos trudu gradonačelnika Šapića, koji preduzima brojne akcije, „Beograd nema ubuduće neko epohalno dobro rešenje dok ne napravi metro“.

