06.septembar 2025. Zoran Pavlović

Osvetnička otpuštanja i solidarnost: Rešenje je u pobuni

Prava solidarnost mora biti više od kratkotrajnog sažaljenja. Ona podrazumeva spremnost da branimo principe, a ne samo ljude. Kada nastavnik izgubi posao zato što je odbio da se povinuje političkoj volji, to nije privatna nesreća, već javna opomena svima nama. Ako to vidimo kao nečiji „lični problem“, onda autoritarna logika pobeđuje

„Srbijo, da li se čujemo?“

06.septembar 2025. I.M./M.L.J.

Državni teror u Novom Sadu

Policija je razbila protest u Novom Sadu na koji su pozvali Studenti u blokadi. Dok kritičari režima Aleksandra Vučića govore o državnom teroru i do sada neviđeno brutalnoj intervenciji Žandarmerije i Policijske brigade, o primeni gole sile, predsednik Srbije govori o pobedi nad blokaderima-teroristima. "Vreme" je zabeležilo sve značajne događaje koji su se odigrali u petak