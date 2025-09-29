Aktivistikinje inicijative „(Ne) plaši se mraka“ prijaveli su Beokomu pedesetak ugašenih svetiljki na Adi Ciganliji. Nadležni kažu da ne znaju za problem mračnih deonica nebezbednih za žene

Jedna ženska aktivistička šetnja u subotu na Adi Ciganliji pretvorila se u prebrojavanje uličnih svetiljki koje na stazi oko Savskog jezera ne rade.

„U samo dva sata evidentirale smo i prijavile Beokom servisu oko 50 neispravnih bandera, uključujući i nekoliko deonica potpuno bez svetla. Za prijavu kvarova smo pozvale besplatni broj Beokoma”, navode iz inicijative „(Ne) plaši se mraka“.

Šetnja je počela nešto pre 19 časova, u trenutku kada su se ulična svetla palila, a planirana ruta od 7,7 kilometara pretvorila se u dvosatno kretanje duž unutrašnje i spoljašnje staze, jer ih je mrak na čitavim deonicama primorao da menjaju pravac.

„Ovakvi delovi šetališta, u koje zalazak sunca donosi apsolutni mrak, jasno pokazuju koliko je pitanje javne rasvete povezano sa bezbednošću žena. Iako smo imale baterijske lampe, mrak je bio toliko gust da nije bilo bezbedno da nastavimo dalje samo tom trasom, pa smo obišle i unutrašnji i spoljašnji krug”, saopštile su članice ove inicijative.

Foto: Iva Tanacković Mrak na Adi Ciganliji

Osim što su prijavile Beokomu problem, na svakoj ugašenoj banderi zavezale su ljubičastu mašnu, kao “trag otpora i solidarnosti”.

„Mašna je i signal nadležnima da svetla ne rade i da treba da ih poprave, kao što smo ih uredno prijavile, ali i poruka građanima i građankama koji danju šetaju Adom da znaju na šta mogu da računaju noću”, navode u saopštenju iz inicijative „(Ne) plaši se mraka“.

Foto: Iva Tanacković Bandere bez svetla obeležene su mašnom

„Vreme” je ovim povodom kontaktiralo nadležne u JP Ada Ciganlija koji kažu da nisu upućeni u to da određeni broj uličnih svetiljki ne radi, te da je za taj problem zadužena JKP Javno osvetljenje.

U kratkom odgovoru u JKP Javno osvetljenje kažu da ne znaju za problem i da za njegovu prijavu postoji kol centar.