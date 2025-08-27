„Laboratorijski rezultati su pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti“, kazao je menadžer tog projekta „Marina Dorćol“ Đorđe Lukić

Materije opasne po zdravlje ljudi nisu otkrivene na parceli gde se sprovode građavinski radovi u okviru izgradnje kompleksa „Marina Dorćol“, saopšteno je na sastanku investitora češke kompanije „Sebra“ i građana Dunavskog keja.

„Angažovali smo Gradski zavod za javno zdravlje, da sprovede te analize. Laboratorijski rezultati su pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti“, kazao je menadžer tog projekta Đorđe Lukić.

Naveo je da su uzorci zemlje uzeti iz mreže od 18 polja koja pokrivaju parcelu gde se sprovode građevinski radovi i da se radi o „do sada najdetaljnijoj analizi zemljišta sa više od 70 uzorkovanih tačaka“.

„Na pojedinim mestima otkriveni su tragovi nafte, bakra i nikla, ali oni se kreću u zoni graničnih vrednosti i ne tretiraju se kao opasan otpad. Tragovi ovih materija u zemljištu su uobičajeni za industrijske zone kao što je Marina Dorćol, gde se nekada nalazila termoelektrana ‘Snaga i svetslost’ i gde je decenijama prolazila teretna pruga“, rekao je Lukić.

Primedbe građana

Prisutni građani su zbog vode koja se ispumpava na gradilištu upitali da li se radi o bujanju podzemnih voda, upitali su i da li postoji štetnost po okolinu zbog prašine koja se podiže na gradilištu.

Više građana ukazalo je na to da je projekat predimenzioniran i upozorilo da ne ispunjava obavezujuću normu od 30 odsto zelenila u direktnom dodiru sa tlom.

Oni su upozorili na mogućnost nastajanja štete u unutrašnjim prostorijama i na fasadama zgrada pored gradiišta usled vibracija.

Važno je naći sistemsko rešenje

Građani donjeg Dorćola su sredinom juna protestovali i pokušali da uđu na sednicu Skupštine opštine Stari grad, u pokušaju da predaju peticiju za rešavanje problema parkinga, ali ih obezbeđenje nije pustilo u salu.

„Rešavanje ovog pitanja ne može da bude samostalna inicijativa kompanije ‘Sebre’, već mora da bude rezultat šire saradnje sa nadležnim organima opštine i grada. Obratili smo se nadležnima i nadamo se da ćemo uskoro zajedno iznaći način kako da ovo važno pitanje bude sistemski rešeno“, kazao je izvršni direktor kompanije Tomaš Klima.

Naveo je da je planom definisano minimum 40 odsto slobodnih i zelenih površina na parceli, od čega najmanje deset procenata mora biti u direktnom dodiru sa tlom.

Sastanak „Otvorena vrata“, format u kojem se vode razgovori investitora Marine Dorćol i građana Dunavskog keja, održava se u Prostoru Miljenko Dereta na Dorćolu svakog poslednjeg utorka u mesecu.

