Propale investicije
Sećate li se Sinofarmove fabrike vakcina u Zemunu
Država je izdvajala novac za izgradnju Sinofarmove fabrike vakcine u Zemunu i nakon proglašenja kraja pandemije korone, a poslednji put prošle godine. Ukupno – 48 miliona evra
Premijer Đuro Macut istakao je da je energetska situacija stabilna i da građani ne treba da brinu o snabdevenosti, dok se rešava pitanje sankcija Naftnoj industriji Srbije
Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je energetska situacija u zemlji „potpuno stabilna i kontrolisana“, a da je snabdevenost u ovom trenutku „potpuno očuvana“.
Đuro Macut je za RTS, povodom sankcija Naftnoj industriji Srbije, rekao da se situacija analizira i da se stalno razgovara u timu sa predsednikom države i svim resornim ministarstvima.
„Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna, imamo kontrolisanu situaciju, nećemo imati nestašica, a život u Srbiji je potpuno normalan“, istakao je Macut.
Snabdevenost je u ovom trenutku potpuno očuvana, naglasio je premijer, koji očekuje razrešenje situacije sa Naftnom industrijom Srbije do januara.
Izvor: RTS / FoNet
Nizu javnih preduzeća koja su tokom 2025. godine promenila pravnu formu u društva sa ograničenom odgovornošću dodat je i Službeni glasnik
Presuda kojom se urednici portala Večernjih novosti Andrijani Nešić zabranjuje urednički posao na godinu dana je presedan, smatra Veran Matić
Na upravo završenom konkursu Fondacije Studenica, za 40 stipendija prijavilo se preko pet stotina studenata. Većina njih ima prosek ocena između 9 i 10. Prednost imaju natprosečno uspešni ali materijalno ugroženi kandidati, a među njima oni koji šire ideje filantropije, rodoljublja i solidarnosti
Protiv Gorana Rosića koji je bio u bekstvu kao jedan od osumnjičenih u vezi sa padom nadstrešnice pokrenut je postupak ekstradicije
