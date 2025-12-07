Premijer Đuro Macut istakao je da je energetska situacija stabilna i da građani ne treba da brinu o snabdevenosti, dok se rešava pitanje sankcija Naftnoj industriji Srbije

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je energetska situacija u zemlji „potpuno stabilna i kontrolisana“, a da je snabdevenost u ovom trenutku „potpuno očuvana“.

Đuro Macut je za RTS, povodom sankcija Naftnoj industriji Srbije, rekao da se situacija analizira i da se stalno razgovara u timu sa predsednikom države i svim resornim ministarstvima.

„Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna, imamo kontrolisanu situaciju, nećemo imati nestašica, a život u Srbiji je potpuno normalan“, istakao je Macut.

Snabdevenost je u ovom trenutku potpuno očuvana, naglasio je premijer, koji očekuje razrešenje situacije sa Naftnom industrijom Srbije do januara.

Izvor: RTS / FoNet