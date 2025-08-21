Policajac iz Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata Milan Đ. (31) teško je ranjen mačetom u tuči u Mionici, a osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su policajci uhapsili su A. T. (22) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je mačetom više puta posekao po rukama i stomaku 31-godišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, navodi se u saopštenju.

Pripadnik MUP-a zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a potom je prevezen u Klinički centar u Beogradu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, A. T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, navodi MUP.

Kobna tuča u parku u Mionici

Kako prenose beogradski mediji, radi se o policajcu Milanu Đ. (31), koji je zaposlen u Jedinici za obezbeđenje ličnosti i objekata, kojom komanduje sada već zloglasni Marko Kričak, ali se naglašava da je u trenutku incidenta policajac bio van dužnosti.

Tuča, a potom povređivanje se dogodilo u parku u Mionici noćas oko jedan sat iza ponoći.

Blic piše da je policajac zadobio otvorene rane desne podlaktice, posekotine ručnog zgloba leve ruke, prednjeg trbušnog zida, leve nadlaktice i posekotine na glavi iznad levog uha.

„Zbog ozbiljnosti povreda M. Đ. je transportovan u Beograd“, objašnjava izvor Blica i dodaje da povređenom policajcu za sada nije amputirana ruka, ali da takva mogućnost postoji.

Povređenom policajcu se lekari bore za život.

Mladiću A.T. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

„Zaskočio ga iz mraka“

Kurir piše da istraga utvrđuje kako je došlo do sukoba, kao i da li se osumnjičeni i žrtva poznaju od ranije.

Takođe, utvrdiće se i da li mladići imaju neke neraščišćene račune. Inspektori detaljno rade na slučaju, a ključni dokazi biće snimci sa nadzornih kamera kojima je pokriven ceo park u Mionici.

„Tuča je snimljena, a nakon uviđaja snimci su odneseni i oni će pomoći istražiteljima oko mnogih detalja sukoba“,- naveo je sagovornik Kurira i dodao da je A. T. policajca iznenada zaskočio iz mraka, praktično čim ga je ugledao.