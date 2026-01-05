Gradski saobraćaj ponovo funkcioniše ispred Skupštine Srbije nakon što je sa kolovoza uklonjen deo šatora takozvanog Ćacilenda

Saobraćaj ispred Skupštine Srbije i u okolnim ulicama, koji je bio blokiran jer je na kolovozu bio deo šatora takozvanog Ćacilenda, ponovo je uspostavljen u nedelju uveče.

Pušten je u rad novi kružni tok na Trgu Nikole Pašića, a posle višemesečne pauze gradski prevoz ponovo saobraća tom ulicom.

Automobili i autobusi ponovo mogu da prođu Dečanskom i Ulicom Dragoslava Jovanovića, a prema najvama Sekretarijata za saobraćaj garaža „Pionirski park“, koja je takođe bila zatvorena, nastaviće da radi u punom kapacitetu.

Kružni tok

Novina u slučaju te javne garaže je da joj je od sada moguće pristupiti jedino iz smera od Igumanove palate ka Trgu Nikole Pašića, kretanjem Trgom Nikole Pašića i odatle desnim skretanjem u Ulicu Dragoslava Jovanovića.

„Za vozila javnog prevoza, koja staju na Trgu Nikole Pašića, u oba smera, izgrađene su dodatne autobuske niše, što omogućava bolje kretanje ostalih motornih vozila i bolju protočnost celokupnog saobraćaja“, navedeno je u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.

Višemesečni incidenti

Nakon brojnih incidenata koji su se desili u kampu pristalica vlasti i kritika koje je uputila opozicija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je krajem 2025. godine da će šatori biti sklonjeni početkom ove godine.

On je tom prilikom rekao da je „država Srbija odbranjena“, govoreći o uklanjanju šatorskog naselja i da su ljudi koji su boravili u šatorima junaci koji su sačuvali otadžbinu.

Šatorsko naselje formirano je u Pionirskom parku početkom marta, uoči velikog studentskog skupa, a u aprilu se proširilo na plato i na kolovoz ispred Skupštine Srbije.

U više navrata su ljudi iz šatora napadali novinare koji su pokušavali da izveštavaju sa tog mesta.

