„Čekajte, oni biraju direktore sa dna kace, a prosvetni radnici bi trebalo da ćute? To se neće desiti i to bi i ministar trebalo da zna”, kaže za „Vreme“ predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) Dušan Kokot

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručio je u petak prosvetnim radnicima da će obrazovnim ustanovama biti nulta tolerancija na blokade i da država neće oklevati da zaštiti obrazovni sistem.

On je ocenio da „nema razloga da se blokade dešavaju“.

„Sve može da se reši dijalogom i Ministarstvo prosvete je spremno na to“, rekao je Stanković u programu televizije Pink.

Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) Dušan Kokot kaže za „Vreme“ povodom ovih Stankovićevih izjava da ovde nije reč o ministru prosvete.

„To nije ministar prosvete, nego ministar osvete. Mogu samo da kažem da bi trebalo da ga bude sramota. Kada govori o nultoj toleranciji i državi mora da zna da država nije samo njihova, nego i svih drugih građana i prosvetnih radnika. On može da kaže da vlast nešto neće tolerisati, ali država je ipak malo veća od njega i od njih“, kaže Kokot.

„Dovode već najurene direktore“

On pita i da li Stanković zaista misli da nečim može da uplaši prosvetne radnike.

„Život u ovoj zemlji je dovoljno strašan da 10 Vukova ne mogu to ni da poprave ni da pokvare“, kaže Kokot.

Kaže da će blokade biti nastavljene i navodi da su u Osnovnu školu „Pavle Savić“ „doveli direktora ko zna odakle, sa juga Srbije, a i odatle je najuren“.

Dodaje da je za vršioca dužnosti direktora u Gimnaziji „Uroš Predić“ u Pančevu postavljen „onaj koga su najurili iz tri škole, a poslednja je bila Šesta beogradska gimnazija“.

„Čekajte, oni postavljaju direktore sa dna kace, a prosvetni radnici bi trebalo da ćute? To se neće desiti i to bi i ministar trebalo da zna. Šta god on i njegovi pajtosi budu sprovodili, neće ni za milimetar promeniti naše stanovište da su to dripci i probisveti, i da je Stanković ministar osvete, a ne ministar prosvete“, kaže Kokot.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je rekao i da je „sve više onih koji shvataju da nastava nema alternativu, da ispunjavanje radnih obaveza nema alternativu i da plata ne može da se dobije ako se ne zaradi“.

Ocenio je i da je situacija „napeta“ u školama „Ivo Andrić“, „Petar Slovenski“ i „Pavle Savić“ pošto deo roditelja i stara školska uprava „vrše teror“ nad novim direktorima.

„Ljudi treba da shvate da je normalno da imamo različit politički stav, ali ne treba da koristimo škole za političke obračune“, rekao je Stanković.

„Jedva čekamo da im vidimo leđa“

Komentarišući izjavu Stankovića da „ljudi treba da shvate da je normalno da imamo različit politički stav, ali ne treba da koristimo škole za političke obračune“, Kokot pita zbog čega je onda Stanković „smenio 100 direktora“.

„Nismo ih mi smenili. Stanković, kao politička ličnost imenuje direktora svake škole, a onda priča prosvetnim radnicima o političkom uticaju. Kada je bilo ko čuo da je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije podržao bilo koju političku stranku? Ali, njih ne podržavamo i jedva čekamo da im vidimo leđa, pa neka dođe ko god hoće“, kaže Kokot.

Stanković je naveo i da v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ima policijsku pratnju, što je ocenio nenormalnim i dodao: „Blokaderska logika je nanela ličnu patnju ljudima koji su bili spremni da preuzmu odgovornost“.

Komentarišući Stankovićevu izjavu o „blokaderskoj logici” i „ličnој patnji“ onih vršilaca dužnosti direktora „koji su bili spremni da preuzmu odgovornost“, Kokot je istakao da oni „i treba da pate“.

„Treba da pate i patiće, kada su pristali da rade sa kvislinzima, i da se okreću od svojih kolega. Oni su prihvatili poziciju vršioca dužnosti direktora koji su razrešeni zbog politike, tako što su ih isti ti političari doveli, i sada oni, jadni, pate? I treba da pate. Potrudićemo se da pate još više“, zaključio je Kokot.

