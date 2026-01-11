Udruženje Ekomorf prijavilo je nadležnima da je nepoznati investitor posekao 50 ari šume Stepinog luga i sazidao tri privatne kuće. Da li zbog takvih Stepin lug više od godinu dana čeka na zaštitu

Stepin lug se smatra najvećom šumom u Beogradu, a poznata je kao Titov gaj. Nalazi se u naselju Kumodraž, na prostoru opštine Zvezdara i Voždovac. Naziv je dobio po vojvodi Stepi Stepanoviću, čija se rodna kuća nalazi na obodu šume, na vrhu brda Stražarska kosa.

Zavod za zaštitu prirode predložio je novembra 2024. godine da Stepin lug dobije status zaštićenog područja. Predloženo je da Stepin lug bude u trećem stepenu zaštite. Prema članu 35 Zakona o zaštiti prirode u područjima trećeg stepena zaštite zabranjuje izgradnju objekata.

Nepoznati investitor

Međutim, o ovom njihovom predlogu vlast još uvek nije odlučila, pa se u Stepinom lugu upravo grade tri privatne kuće. O tome su javnost i nadležne obavestili članovi udruženja Ekomorf.

Kažu da je nepoznati investitor u blizini Stepine kuće posekao oko 50 ari šume, napravio put koji vodi u brdo, i na tom prostoru zida tri privatne kuće na dve etaže i da nedostaje samo krov. Sve je, kažu završeno za tri meseca.

O ovome su poslali dopis Zavodu za zaštitu prirode, Građevinskoj inspekciji, Komunalnoj inspekciji, kao i Srbijašumama koji zvanično gazduju Stepinim lugom, sa zahtevom da se po kratkom postupku, uz poštovanje aktuelnih zakona, „zaustavi nelegalna gradnja, počinilac kazni, objekti sruše, a šuma dovede u prvobitno stanje sadnjom“.

Odgovor još čekaju, a u međuvremenu nastoje da saznaju ko je počinilac ovog ekocida.

Podsećaju i da je u Stepinom lugu letos bagerima uništeno 100 hrastova lužnjaka, zato što je firma Premijus nameravala da tu uredi sportske terene pošto je u januaru prošle godine dobila javnu nabavku za taj posao, ali su u tome sprečeni.

Izvor: N1

