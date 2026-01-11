Centar Smederevske Palanke

10.januar 2026. K. S.

Smederevska Palanka: Grad temperaturnih ekstrema

Sa -17 stepeni Celzijusa, Smedrevska Palanka je uz Sjenicu 9. januara bila rekorder na temperaturnoj skali. Ona je i grad sa najvišom temperaturom ikada zabeleženom u Srbiji. Zašto je opština u centralnoj Srbiji mesto u kome termometar često piše istoriju