Da biste u Srbiji živeli van tri najveća grada, a zarađivali šestocifrenu platu, morate nešto i da prežalite. Iako zvuči pompezno, šestocifrena plata znači zaradu koja je viša od 100.000 dinara, a građani koji je žele moraju da zatvore oči, ali i pripreme disajne organe – na i do 40 puta lošiji vazduh nego što je dozvoljeno. To je izgleda cena 15 do 20 odsto punije koverte.

Tako u Srbiji, više od 100.000 dinara van Beograda, Novog Sada i samo jedne opštine u Nišu, zarađuju isključivo gradovi i opštine u kojima postoje rudnici ili termoelektrane. To su redom Majdanpek, Kostolac, Pančevo, a stanovnici Bora mogu se pohvaliti da su među najbogatijima.

Oni mesečno prosečno zarade 120.978 dinara, dok je republički prosek 103.519 dinara klot plate, odnosno kada se odbiju porezi i doprinosi, najnoviji su podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Ove cifre su posebno izražene ako se primeti da ljudi u Bojniku dobiju 71.000 dinara mesečno, u Crnoj travi 74.000, Gadžinom Hanu 75.000, a Žitorađi 76.000 dinara koje treba da raspodele na ceo mesec.

Šta je na drugom tasu

Republički zavod za statistiku je slobodno mogao da uzme spisak mesta sa teškom industrijom, odnosno prljavom energijom, da pogleda gde je najveće zagađenje vazduha i već bi znao gde su građani najviše plaćeni van najvećih gradova.

Iako su stanovnici Bora oko 20 odsto bolje finansijski situirani nego što je republički prosek, zagađenje vazduha ne radi po istom šablonu. U vazduhu u Boru mogu se naći arsen, kadijum i olovo, a koncentracije idu i po nekoliko desetina puta više od dozvoljenih. Najgore je na mernom mestu Jugopetrol, pokazao je „Izveštaj o ispitivanju kvaliteta ambijentalnog vazduha u Boru“ Instituta za rudarstvo i metalurgiju iz ovog grada prošle godine.

Koncentracija kadmijuma se kretala u rasponu od 0,16 do 211,2, po metru kubnom odnosno 42 puta više od dozvoljenog maksimuma, a arsena 139,7 što je 23 puta više od maksimalne dozvoljene koncentracije.

Zagađenje u Boru je na istorijskom minimumu, barem u poslednjih godinu i po dana, sudeći prema izveštajima sa mernih stanica u tom rudarskom mestu, a vazduh je čistiji, podaci su Agencije za zaštitu životne sredine.

Međutim, dok se lokalna vlast i pojedini ministri i direktori javnih preduzeća time hvale, stručnjaci naglašavaju da to nije potpuna slika. Zagađenje koje meri Agencija, pre svega zagađenje sumpor-dioksidom, jeste manje nego ranije, ali teških metala i arsena, odnosno supstanci posebno opasnih po zdravlje, i dalje je višestruko više, piše Insajder.

Prema istraživanjima domaćih institucija, upravo je zagađenje uzrok povećanog oboljevanja i smrti od malignih i drugih bolesti u Boru. Najbolji podatak jeste verovatno da žitelj Bora, prema poslednjim relevatnim podacima, živi 10 godina kraće nego prosečan Srbin.

Ko je još na listi najvećih zarada

U Srbiji prosečno najviše zarađuju stanovnici pojedinih beogradskih opština, poput onih sa Vračara, Novog Beograda, Savskog venca, Starog grada. Tako je beogradski region ubedljivo najbogatiji, jer Beograđani mesečno dobijaju prosečno 130.000 dinara.

Vojvođanin zaradi za jedan mesec oko 97.000 dinara, Šumadinac čak 10.000 dinara manje, koliko i stanovnici koji žive na jugu i istoku zemlje.