Kako je moguće da brzi voz iz Beograda za 12 časova stigne tek do Valjeva? Problemi na pruzi, neorganizovanost, kvarovi i manjak informacija napravili su od jednog običnog putovanja pravu dramu

Koliko daleko možete da stignete ukoliko putujete 12 sati, ako vam je polazna tačka Beograd? Ako idete avionom, za 12 časova je moguće stići do Njujorka. Za 12 sati vožnje automobilom, uz malo sreće na putu i povoljne saobraćajne uslove, za 12 časova možete doći do Nemačke. A ako putujete vozom, pa… put od 12 sati će vas odvesti do Valjeva.

U toj su se situaciji našli putnici voza za Bar koji je 20. novembra u 20.30 časova krenuo sa Železničke stanice „Prokop“.

Jedna od njih je Olivera (25), koja inače redovno putuje vozom na relaciji Užice – Beograd.

„Kada mi je u 19:30 časova stiglo obaveštenje da će voz za Užice, koji je iz Beograda trebalo da pođe u 19.40, već u polasku kasniti sat vremena, odlučila sam da doplatim kartu i putujem brzim vozom koji u 20.30 sa Prokopa polazi za Bar. Njemu je do Užica u normalnim uslovima potrebno tri sata“, počinje priču ova putnica.

Na šalteru za informacije „Srbijavoza“ joj je, pri promeni karte, rečeno da ne bi trebalo da dođe do kašnjenja brzog voza. I zaista, tako je i bilo – prvih 90 minuta.

Noć u Valjevu

„Mi smo u Valjevu u 22 časa. Petnaest minuta kasnije, kondukteri nam govore da će se voz u Valjevu zadržati zbog problema na infrastrukturi. Onda dobijamo informaciju da će biti poslata ‘dizelka‘ da nas prevuče do Kosjerića“, kaže sagovornica „Vremena“.

Međutim, prolaze sati, a „dizelke“, univerzalne dizel-električne lokomotive namenjene za vuču putničkih i teretnih vozova, i dalje nema. U međuvremenu, voz za Bar je sustigao regionalni voz iz Beograda – onaj kojim je naša sagovornica prvobitno planirala da putuje. Dakle, u tom trenutku, dva voza puna putnika stoje jedan iza drugog, bez ikakve predstave o tome kada će do nekakve promene doći.

„Oko tri ujutru nas kondukteri obaveštavaju da će ipak doći autobusi da nas prevezu do Kosjerića ili Požege, ali ne dobijamo tačnu informaciju o tome kada bi to moglo da se desi“, dodaje Olivera.

Voz već gotovo pet časova stoji na stanici u Valjevu, a niko od putnika nema nikakve informacije. Novosti dobijaju tek u jutarnjim satima, kada je putnicima rečeno da informacija o autobusima nije tačna, već da će – ovaj put, stvarno – u pomoć vozu ipak doći ranije pomenuta „dizelka“, da mu pomogne da premosti jednočasovni put do Kosjerića.

U međuvremenu, kako za „Vreme“ priča Olivera, putnici saznaju da je „nešto blokiralo prugu“, pa dodatno čekaju da smetnja bude otklonjena. Nešto pre osam sati ujutru, nakon celonoćnog čekanja u Valjevu, „dizelka“ stiže i putnici konačno mogu da odahnu. Ili ne?

Foto: Privatna arhiva Celonoćno čekanje ljudi i životinja: Usnuli putnici

Svi putevi vode u Valjevo

„Na oko pola puta do Kosjerića, možda i ranije, stajemo. Šta se dešava? ‘Dizelka‘ je crkla“.

Novi zaplet događaja značio je dodatnih sat vremena čekanja za putnike voza. Međutim, ovog puta u šumi, u delu pruge gde je mobilni signal vrlo slab – ako ga, uopšte, i ima. Dakle, bez mogućnosti stupanja u kontakt sa bilo kim spolja, kako bi putnici eventualno pozvali drugi prevoz ili se javili svojim porodicama.

Kada je istekao jedan čas, kondukter se vratio i saopštio da se voz, nakon svega, ponovo vraća za Valjevo.

Kako kaže sagovornica „Vremena“, u Valjevu su putnicima – 12 sati od prvog zaustavljanja – konačno obezbeđeni autobusi koji bi ih prevezli do Požege. Ona, ipak, dodaje da autobusom nije putovala.

„Roditelji su automobilom krenuli po mene kada su shvatili da sam nedostupna i sačekali me u Valjevu. Šta će da rade ljudi koji idu dalje od Požege, ili koji idu čak do Bara? Ne znam, nadam se da im je u Požegi obezbeđen neki prevoz“, ističe Olivera.

Uprkos svemu, prodavali karte

Na kraju, ona dodaje da je „Srbijavoz“ bez problema prodavao karte – znajući da tokom celog dana postoje problemi u jednom delu pruge koji nije bio u funkciji. Kako je sagovornici „Vremena“ objasnio kondukter voza, za putnike je na toj relaciji u jednom delu puta tokom celog dana morao da bude organizovan autobuski prevoz.

Uprkos tome, radnica na šalteru sa početka priče propustila je da spomene ovu informaciju. Ista je na sajtu „Srbijavoza“ objavljena tek u 11.12 časova ujutro.

„Za voz koji je iz Zemuna za Bar pošao u 20.05 časova, organizovan je autobuski prevoz na relaciji Valjevo-Požega, odakle se dalja vožnja nastavlja vozom“, stoji u kratkom saopštenju.

Primetne su i promene na delu sajta namenjenom za informacije za putnike. Polasci vozova se odreda otkazuju, kasne ili izostaju u nekim delovima puta.

„Vreme“ je poslalo upit „Srbijavoz“ u pokušaju da proveri navode i dobije odgovore na postavljena pitanja, ali oni do objavljivanja ovog teksta nisu stigli.

Usluga lošija, karte skuplje

Uprkos činjenici da se u proteklom periodu beleži sve učestalije kažnjenje vozova, „Srbijavoz“ je od 1. septembra 2024. povećao cene karata i uveo kaznu od 500 dinara za one koji kartu kupuju u vozu, umesto na blagajni.

Kao novina je uveden i veći popust na onlajn kupovinu karata – putem mobilne aplikacije i vebsajta srbijavoz.rs, u visini od 10 odsto.

„Konkretno, za putnike to znači da će, na primeru nekih od najfrekventnijih linija, cena karte drugog razreda za regio voz između Beograda i Novog Sada, kupljene preko mobilne aplikacije, umesto dosadašnjih 373 dinara, koštati 445 dinara, a cena karte drugog razreda za рegio voz između Beograda i Užica, kupljene preko mobilne aplikacije, umesto dosadašnjih 730 dinara, od septembra koštati 864 dinara“, naveo je tada „Srbijavoz“

Kompanija je istakla i da znatno povećanje broja putnika dovodi i do sve učestalije pojave da putnici u vozove ulaze bez prethodno kupljene karte, te istu kupuju kod konduktera, „što dalje dovodi do otežanog upravljanja kapacitetima, gužvi i negativnog efekta na komfor putnika“.