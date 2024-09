Jagodina nema ni mamograf ni magnetnu rezonancu, iako i je u vreme predizborne kampanje obećano da će stići do marta. U SSP ovog grada kažu da je to razlog zašto nemaju ni liste čekanja

U Jagodini nema liste čekanja za mamograf i magnentnu rezonancu jer Jagodina nema ni mamograf ni magnetnu rezonancu, izjavila je danas predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Jagodini Slađana Veličković i time odgovorila na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da za dve ili tri nedelje neće biti listi čekanja.

„Da vas obavestimo – mi listu čekanja na magnetnu rezonancu i mamograf u Jagodini nemamo. Ne zato što u Jagodini nemamo političkih problema, kako vi kažete, već zato što nemamo mamograf i magnetnu rezonancu. I to baš one koje ste obećali da će stići u Jagodinu do marta u sklopu vaših predizbornih obećanja“, navela je u pisanoj izjavi Veličković i istakla da će SSP podsećati predsednika Srbije na njegovo obećanje.

„Mi smo rešili da pokušamo da ovaj problem, koji ne bih poredio sa teškim političkim problemima ili najtežim, konačno lociramo, priznamo i krenemo u rešavanje. Za dve ili tri nedelje, neće biti lista čekanja za skener. Odmah ćemo zatim to da uradimo sa magnetnom rezonancom. Napravićemo program…” – rekao je u petak uveče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Iz jagodinskog SSP ističu da je Vučić posle 12 godina na vlasti uočio problem sa listama čekanja.

Izvor: FoNet