Javno zdravlje
Privatizacija Apoteke Beograd: Udar na džep i zdravlje građana
U rukama privatnika Apoteka Beograd će juriti za profitom i prestati da se bavi svojom osnovnom delatnošću - brigom o javnom zdravlju
Danas javni tužioci biraju pet članova Visokog saveta tužilaštva. Na kocki su ostaci samostalnosti pravosuđa, pre svega Tužilaštva za organizovani kriminal koje je trenutno najbolniji trn u oku naprednjačkog režima
Na izborima za pet članova Visokog sveta tužilaštva (VST) koji se održavaju u utorak (23. decembar) pravo glasa imaju 762 javna tužioca.
Stručnjaci naglašavaju važnost tih izbora i ukazuju na nikad veće interesovanje javnosti, a u medijima se izbor opisuje kao borba za kontrolu nad pravosuđem, piše portal Savremena politika.
Za prorežimske medije izbori su pitanje budućnosti vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja je odnedavno postala jedan od glavnih negativaca za vladajuću stranku.
Nezavisni mediji i ekspertska zajednica upozoravaju da će posredstvom izbora članova VST vlast pokušati da preuzme punu kontrolu nad tužilaštvom, tako što će biti izabrani oni koji su, navodno, bliski Nenadu Stefanoviću, glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji slovi za odanog ivršioca komandi predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Izbori za deo članova VST odvijaju se na kraju godine obeležene, za dobar deo javnosti neočekivanim, „ratom“ izvršne vlasti sa delovima pravosuđa, prvenstveno Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal (TOK), koje je pokrenulo postupak, između ostalog, protiv bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića i aktuelnog ministra Nikole Selakovića.
Priče o pokušajima vlasti da stavi preostale delove pravosuđa pod kontrolu kruže u javnosti već mesecima. Kao dodatni argument za takve tvrdnje percipira se predlog izmena pravosudnih zakona koje je skupštini podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.
Uz navode da se „deo tužilaštva i sudstva oteo od države“ Mrdić je podneo predloge pet pravosudnih zakona koji se odnose na izmene postojećih zakonskih rešenja kojima se regulišu organizacija i nadležnost sudova, tužilaštava i Visokog saveta tužilaštva.
Glasanje za članove VST-a traje od 7.30 do 15.30 sati na 13 biračkih mesta u Srbiji, odnosno adresama Vrhovnog javnog tužilaštva i Apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Ono što je tokom leta najavljeno, sada je i zvanično - sedam javnih preduzeća sada su društva s ograničenom odgovornošću
Prema podacima Vrhovnog javnog tužilaštva u 2025. godini prijavljeno je četiri puta više fizičkih napada na novinare nego u 2024. godini. Verbalni napadi gotovo su svakodnevni. Kako se zaštiti, kada represivnom režimu na pamet ne pada da štiti one koji ga kritikuju
Srpski mlekari nalaze se u teškoj situaciji. Kako bi pomogli „našim proizvođačima mleka“ ministar poljoprivrede Dragan Glamočić pozvao je građane da iskažu mlekarski patriotizam - kupujući više srpskog mleka i mlečnih proizvoda. Mlekari odgovornost prebacuju na državu
Zgrada vrtića „Naša bajka“ na Zvezdari, zadužbina gazda Cvetka, planirana je za rušenje zbog zidanja solitera, dok postoji opasnost da će se zgrada vrtića Ljolja“ na Banjici sama urušiti zbog mogućeg klizišta
