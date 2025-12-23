Danas javni tužioci biraju pet članova Visokog saveta tužilaštva. Na kocki su ostaci samostalnosti pravosuđa, pre svega Tužilaštva za organizovani kriminal koje je trenutno najbolniji trn u oku naprednjačkog režima

Na izborima za pet članova Visokog sveta tužilaštva (VST) koji se održavaju u utorak (23. decembar) pravo glasa imaju 762 javna tužioca.

Stručnjaci naglašavaju važnost tih izbora i ukazuju na nikad veće interesovanje javnosti, a u medijima se izbor opisuje kao borba za kontrolu nad pravosuđem, piše portal Savremena politika.

Za prorežimske medije izbori su pitanje budućnosti vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja je odnedavno postala jedan od glavnih negativaca za vladajuću stranku.

Nezavisni mediji i ekspertska zajednica upozoravaju da će posredstvom izbora članova VST vlast pokušati da preuzme punu kontrolu nad tužilaštvom, tako što će biti izabrani oni koji su, navodno, bliski Nenadu Stefanoviću, glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji slovi za odanog ivršioca komandi predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Stezanje partijskog obruča oko pravosuđa

Izbori za deo članova VST odvijaju se na kraju godine obeležene, za dobar deo javnosti neočekivanim, „ratom“ izvršne vlasti sa delovima pravosuđa, prvenstveno Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal (TOK), koje je pokrenulo postupak, između ostalog, protiv bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića i aktuelnog ministra Nikole Selakovića.

Priče o pokušajima vlasti da stavi preostale delove pravosuđa pod kontrolu kruže u javnosti već mesecima. Kao dodatni argument za takve tvrdnje percipira se predlog izmena pravosudnih zakona koje je skupštini podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Uz navode da se „deo tužilaštva i sudstva oteo od države“ Mrdić je podneo predloge pet pravosudnih zakona koji se odnose na izmene postojećih zakonskih rešenja kojima se regulišu organizacija i nadležnost sudova, tužilaštava i Visokog saveta tužilaštva.

Glasanje za članove VST-a traje od 7.30 do 15.30 sati na 13 biračkih mesta u Srbiji, odnosno adresama Vrhovnog javnog tužilaštva i Apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.